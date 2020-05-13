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Рада вернется к нормальной работе 18 мая

Среда, 13 мая 2020, 13:48
Рада вернется к нормальной работе 18 мая

Верховная Рада постановила вернуться к обычному режиму своей работы с 18 мая.

Источник: голосование за проект постановления об организации работы Верховной Рады (№3434)

Детали: 251 народный депутат поддержал это решение.

Детали: Нардепы признали утратившим силу пункт 1 постановления "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине" от 17 марта 2020 года (№ 534-IX).

С 18 мая Верховная Рада будет работать в соответствии с календарным планом, утвержденным 16 января.

Это постановление вступит в силу с 17 мая.

Оппозиционные депутаты заявляли, что власть демонстрирует двойные стандарты этим постановлением, ведь парламент 18 мая вернется к регулярной работе, а страна еще как минимум неделю будет на карантине.

Спикер парламента Дмитрий Разумков подчеркнул, что Верховная Рада не прекращала работу, а только меняла формат работы – а теперь чаще будет проводить пленарные заседания.

Прямая речь Разумкова после голосования: "Поздравляю с 18 числа с привычным для нас режимом работы".

Этому предшествовало: 17 марта Верховная Рада отменила все пленарные заседания на время коронавирусного карантина и перенесла 5 парламентских слушаний, запланированных на период с 18 марта по 18 мая.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Верховная Радакарантин
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