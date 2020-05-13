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У Києві запрацювали пункти збору використаних масок. Адреси

Середа, 13 травня 2020, 14:42
У Києві запрацювали пункти збору використаних масок. Адреси

З 13 травня у Києві запрацювали 14 пунктів зі збору використаних засобів індивідуального захисту.

Джерело: депутат Київради, голова постійної комісії міськради з питань екологічної політики Костянтин Яловий у Facebook

Пряма мова: "Перші 14 пунктів зі збору використаних масок та рукавичок відкрито! 10 пунктів у магазинах Billa + 4 пункти у магазинах METRO Cash&Carry вже облаштовані контейнерами і відсьогодні працюють".

Деталі: Віддати на утилізацію використані маски та рукавички можна у магазинах мережі Billa: 

  • вул. Гришка, 3;
  • проспект Маяковського, 85;
  • Бессарабська площа, 2;
  • вул. Тростянецька, 1-а;
  • Дарницька площа, 1;
  • Повітрофлотський проспект, 56-а;
  • вул. Голосіївська, 13-а;
  • Майдан Незалежності, ТЦ "Глобус";
  • вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 100;
  • вул. Попудренка, 40.

А також у магазинах мережі METRO Cash & Carry:

  • проспект Григоренка, 43;
  • Кільцева дорога, 1-в;
  • проспект С. Бандеры, 26-в;
  • вул. С. Лифаря, 2-а.

Пункти прийому працюватимуть згідно з графіком магазинів.  

Вивозити та утилізувати використані засоби індивідуального захисту будуть окремі компанії, які отримали ліцензії на ці види діяльності: ТОВ "Центр екобезпеки та гігієни" та ТОВ "ДСЛ-2010".

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що у столиці планують відкрити 10 пунктів прийому використаних медичних масок та рукавичок для їх безпечної утилізації.  

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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