У Києві запрацювали пункти збору використаних масок. Адреси

З 13 травня у Києві запрацювали 14 пунктів зі збору використаних засобів індивідуального захисту.

Джерело: депутат Київради, голова постійної комісії міськради з питань екологічної політики Костянтин Яловий у Facebook

Пряма мова: "Перші 14 пунктів зі збору використаних масок та рукавичок відкрито! 10 пунктів у магазинах Billa + 4 пункти у магазинах METRO Cash&Carry вже облаштовані контейнерами і відсьогодні працюють".

Деталі: Віддати на утилізацію використані маски та рукавички можна у магазинах мережі Billa:

вул. Гришка, 3;

проспект Маяковського, 85;

Бессарабська площа, 2;

вул. Тростянецька, 1-а;

Дарницька площа, 1;

Повітрофлотський проспект, 56-а;

вул. Голосіївська, 13-а;

Майдан Незалежності, ТЦ "Глобус";

вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 100;

вул. Попудренка, 40.

А також у магазинах мережі METRO Cash & Carry:

проспект Григоренка, 43;

Кільцева дорога, 1-в;

проспект С. Бандеры, 26-в;

вул. С. Лифаря, 2-а.

Пункти прийому працюватимуть згідно з графіком магазинів.

Вивозити та утилізувати використані засоби індивідуального захисту будуть окремі компанії, які отримали ліцензії на ці види діяльності: ТОВ "Центр екобезпеки та гігієни" та ТОВ "ДСЛ-2010".

Передісторія: