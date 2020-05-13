У Києві запрацювали пункти збору використаних масок. Адреси
З 13 травня у Києві запрацювали 14 пунктів зі збору використаних засобів індивідуального захисту.
Джерело: депутат Київради, голова постійної комісії міськради з питань екологічної політики Костянтин Яловий у Facebook
Пряма мова: "Перші 14 пунктів зі збору використаних масок та рукавичок відкрито! 10 пунктів у магазинах Billa + 4 пункти у магазинах METRO Cash&Carry вже облаштовані контейнерами і відсьогодні працюють".
Деталі: Віддати на утилізацію використані маски та рукавички можна у магазинах мережі Billa:
- вул. Гришка, 3;
- проспект Маяковського, 85;
- Бессарабська площа, 2;
- вул. Тростянецька, 1-а;
- Дарницька площа, 1;
- Повітрофлотський проспект, 56-а;
- вул. Голосіївська, 13-а;
- Майдан Незалежності, ТЦ "Глобус";
- вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 100;
- вул. Попудренка, 40.
А також у магазинах мережі METRO Cash & Carry:
- проспект Григоренка, 43;
- Кільцева дорога, 1-в;
- проспект С. Бандеры, 26-в;
- вул. С. Лифаря, 2-а.
Пункти прийому працюватимуть згідно з графіком магазинів.
Вивозити та утилізувати використані засоби індивідуального захисту будуть окремі компанії, які отримали ліцензії на ці види діяльності: ТОВ "Центр екобезпеки та гігієни" та ТОВ "ДСЛ-2010".
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у столиці планують відкрити 10 пунктів прийому використаних медичних масок та рукавичок для їх безпечної утилізації.