В Киеве заработали пункты сбора использованных масок. Адреса
С 13 мая в Киеве заработали 14 пунктов по сбору использованных средств индивидуальной защиты.
Источник: депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии горсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой в Facebook
Прямая речь: "Первые 14 пунктов по сбору использованных масок и перчаток открыты! 10 пунктов в магазинах Billa + 4 пункта в магазинах METRO Cash&Carry уже оснащены контейнерами и отныне работают".
Детали: Отдать на утилизацию использованы маски и перчатки можно в магазинах сети Billa:
- ул. Гришко, 3;
- проспект Маяковского, 85;
- Бессарабская площадь, 2;
- ул. Тростянецкая, 1-а;
- Дарницкая площадь, 1;
- Воздухофлотский проспект, 56-а;
- ул. Голосеевская, 13-а;
- Майдан Независимости, ТЦ "Глобус";
- ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
- ул. Попудренко, 40.
А также в магазинах сети METRO Cash & Carry:
- проспект Григоренко, 43;
- Кольцевая дорога, 1-в;
- проспект С. Бандеры, 26-в;
- ул. С. Лифаря, 2-а.
Пункты приема будут работать по графику работы магазинов.
Вывозить и утилизировать использованные средства индивидуальной защиты будут отдельные компании, которые получили лицензии на эти виды деятельности: ООО "Центр экобезопасности и гигиены" и ООО "ДСЛ-2010".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в столице планируют открыть 10 пунктов приема использованных медицинских масок и перчаток для их безопасной утилизации.