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В Киеве заработали пункты сбора использованных масок. Адреса

Среда, 13 мая 2020, 14:42
В Киеве заработали пункты сбора использованных масок. Адреса

С 13 мая в Киеве заработали 14 пунктов по сбору использованных средств индивидуальной защиты.

Источник: депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии горсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой в Facebook

Прямая речь: "Первые 14 пунктов по сбору использованных масок и перчаток открыты! 10 пунктов в магазинах Billa + 4 пункта в магазинах METRO Cash&Carry уже оснащены контейнерами и отныне работают".

Детали: Отдать на утилизацию использованы маски и перчатки можно в магазинах сети Billa:

  • ул. Гришко, 3;
  • проспект Маяковского, 85;
  • Бессарабская площадь, 2;
  • ул. Тростянецкая, 1-а;
  • Дарницкая площадь, 1;
  • Воздухофлотский проспект, 56-а;
  • ул. Голосеевская, 13-а;
  • Майдан Независимости, ТЦ "Глобус";
  • ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
  • ул. Попудренко, 40.

А также в магазинах сети METRO Cash & Carry:

  • проспект Григоренко, 43;
  • Кольцевая дорога, 1-в;
  • проспект С. Бандеры, 26-в;
  • ул. С. Лифаря, 2-а.

Пункты приема будут работать по графику работы магазинов.

Вывозить и утилизировать использованные средства индивидуальной защиты будут отдельные компании, которые получили лицензии на эти виды деятельности: ООО "Центр экобезопасности и гигиены" и ООО "ДСЛ-2010".

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в столице планируют открыть 10 пунктов приема использованных медицинских масок и перчаток для их безопасной утилизации.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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