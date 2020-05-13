В Киеве заработали пункты сбора использованных масок. Адреса

С 13 мая в Киеве заработали 14 пунктов по сбору использованных средств индивидуальной защиты.

Источник: депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии горсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой в Facebook

Прямая речь: "Первые 14 пунктов по сбору использованных масок и перчаток открыты! 10 пунктов в магазинах Billa + 4 пункта в магазинах METRO Cash&Carry уже оснащены контейнерами и отныне работают".

Детали: Отдать на утилизацию использованы маски и перчатки можно в магазинах сети Billa:

ул. Гришко, 3;

проспект Маяковского, 85;

Бессарабская площадь, 2;

ул. Тростянецкая, 1-а;

Дарницкая площадь, 1;

Воздухофлотский проспект, 56-а;

ул. Голосеевская, 13-а;

Майдан Независимости, ТЦ "Глобус";

ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;

ул. Попудренко, 40.

А также в магазинах сети METRO Cash & Carry:

проспект Григоренко, 43;

Кольцевая дорога, 1-в;

проспект С. Бандеры, 26-в;

ул. С. Лифаря, 2-а.

Пункты приема будут работать по графику работы магазинов.

Вывозить и утилизировать использованные средства индивидуальной защиты будут отдельные компании, которые получили лицензии на эти виды деятельности: ООО "Центр экобезопасности и гигиены" и ООО "ДСЛ-2010".

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