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Зеленський планує продовжити заборону на "Вконтакте" і "Одноклассников"

Середа, 13 травня 2020, 16:09
Зеленський планує продовжити заборону на Вконтакте і Одноклассников

Президент Володимир Зеленський планує продовжити заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники".

Джерело: співрозмовник в Офісі президента, "Укрінформ"

Дослівно джерело: "Так, планується продовжити заборону "Вконтакте" та "Одноклассников".

Деталі: В ОП додали, рішення про продовження заборони для російських соцмереж мають ухвалити на засіданні РНБО, після чого президент підпише відповідний указ.

Водночас, в офісі Зеленського не уточнили, коли саме відбудеться засідання Ради нацбезпеки.

Передісторія: 

  • На позачерговому засіданні Верховної Ради нардеп "Голосу" Роман Лозинський нагадав, що до закінчення санкцій проти ВКонтакте і Ко залишилося менше двох діб.
  • Після цього за ініціативою фракції "Голос" у Верховній Раді зібрали 156 підписів для проведення позачергового засідання для розгляду постанови про продовження санкцій щодо російських медіаресурсів зокрема щодо заборони соцмереж держави-агресора.
  • Спікер ВР Дмитро Разумков сумнівається, що 13 травня можливе ще одне позачергове засідання Ради.

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийвконтактесоцмережізаборона
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