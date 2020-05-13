Зеленский планирует продлить запрет для "Вконтакте" и "Одноклассников"
Среда, 13 мая 2020, 16:09
Президент Владимир Зеленский планирует продлить запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".
Источник: собеседник в Офисе президента, "Укринформ"
Дословно источник: "Да, планируется продлить запрет "Вконтакте" и "Одноклассников".
Детали: В ОП добавили, решение о продлении запрета для российских соцсетей должны принять на заседании СНБО, после чего президент подпишет соответствующий указ.
В то же время, в офисе Зеленского не уточнили, когда именно состоится заседание Совета нацбезопасности.