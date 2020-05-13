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Зеленский планирует продлить запрет для "Вконтакте" и "Одноклассников"

Среда, 13 мая 2020, 16:09

Президент Владимир Зеленский планирует продлить запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

Источник: собеседник в Офисе президента, "Укринформ"

Дословно источник: "Да, планируется продлить запрет "Вконтакте" и "Одноклассников".

Детали: В ОП добавили, решение о продлении запрета для российских соцсетей должны принять на заседании СНБО, после чего президент подпишет соответствующий указ.

В то же время, в офисе Зеленского не уточнили, когда именно состоится заседание Совета нацбезопасности.

Темы: Зеленскийвконтактесоцсетизапрет


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