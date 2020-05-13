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Зеленский планирует продлить запрет для "Вконтакте" и "Одноклассников"

Среда, 13 мая 2020, 16:09
Зеленский планирует продлить запрет для Вконтакте и Одноклассников

Президент Владимир Зеленский планирует продлить запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

Источник: собеседник в Офисе президента, "Укринформ"

Дословно источник: "Да, планируется продлить запрет "Вконтакте" и "Одноклассников".

Детали: В ОП добавили, решение о продлении запрета для российских соцсетей должны принять на заседании СНБО, после чего президент подпишет соответствующий указ.

В то же время, в офисе Зеленского не уточнили, когда именно состоится заседание Совета нацбезопасности.

Что предшествовало: 

  • На внеочередном заседании Верховной Рады нардеп "Голоса" Роман Лозинский напомнил, что до окончания санкций против ВКонтакте и Ко осталось менее двух суток.
  • По инициативе фракции "Голос" в Верховной Раде собраны 156 подписей для проведения внеочередного заседания для рассмотрения постановления о продлении санкций в отношении российских медиаресурсов в частности о запрете соцсетей государства-агрессора.
  • Спикер ВР Дмитрий Разумков сомневается, что 13 мая возможно еще одно внеочередное заседание Рады.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийвконтактесоцсетизапрет
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