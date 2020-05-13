"Турборежим не витримує, кнопки горять": в Раді оголошували перерву через задимлення

У Верховній Раді оголошували перерву, на одному з робочих місць нардепів виявили задимлення на робочому місці.

Джерело: трансляція засідання парламенту, народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко в соцмережах.

Деталі: Як видно з відео, оприлюдненого у Facebook невеличке задимлення виявили в системі "Рада". "Перепрацювали вже...зелена кнопка загорілася", - жартує з цього приводу Железняк.

За даними Гончаренка, задимілення сталося на робочому місці нардепа від "Слуги народу" Максима Ткаченка. "Уже залізо не витримує турборежим. Немає диму без вогню!", - написав він у своєму telegram-каналі.

За 15 хвилин спікер Дмитро Разумков поновив засіданя, оголосивши, що технічну несправність усунено.

Пряма мова: "Були технічні проблеми з пультом, зараз він замінений, продовжуємо нашу роботу".