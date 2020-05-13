Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Турборежим не выдерживает, кнопки горят": Рада брала перерыв из-за задымления

Среда, 13 мая 2020, 16:43
Турборежим не выдерживает, кнопки горят: Рада брала перерыв из-за задымления

В Верховной Раде объявляли перерыв: на одном из рабочих мест нардепов обнаружили задымление.

Источник: трансляция заседания парламента, народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в соцсетях.

Детали: Как видно из видео, обнародованного в Facebook, небольшое задымление обнаружили в системе "Рада". "Переработали уже ... зеленая кнопка загорелась", - шутит по этому поводу Железняк.

По данным Гончаренко, задымление произошло на рабочем месте нардепа от "Слуги народа" Максима Ткаченко. "Уже железо не выдерживает турборежим. Нет дыма без огня!", написал он в своем telegram-канале.

Через 15 минут спикер Дмитрий Разумков возобновил заседание, объявив, что техническая неисправность устранена.

Прямая речь: "Были технические проблемы с пультом, сейчас он заменен, продолжаем нашу работу".

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Верховная Рада
Заявление Ткаченко на увольнение уже в Раде, рассмотрят на ближайшем заседании
Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: