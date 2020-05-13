"Турборежим не выдерживает, кнопки горят": Рада брала перерыв из-за задымления

В Верховной Раде объявляли перерыв: на одном из рабочих мест нардепов обнаружили задымление.

Источник: трансляция заседания парламента, народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в соцсетях.

Детали: Как видно из видео, обнародованного в Facebook, небольшое задымление обнаружили в системе "Рада". "Переработали уже ... зеленая кнопка загорелась", - шутит по этому поводу Железняк.

По данным Гончаренко, задымление произошло на рабочем месте нардепа от "Слуги народа" Максима Ткаченко. "Уже железо не выдерживает турборежим. Нет дыма без огня!", написал он в своем telegram-канале.

Через 15 минут спикер Дмитрий Разумков возобновил заседание, объявив, что техническая неисправность устранена.

Прямая речь: "Были технические проблемы с пультом, сейчас он заменен, продолжаем нашу работу".