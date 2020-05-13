Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заступниця Кернеса каже, що закрите метро створює загрозу для дотримання карантину

Середа, 13 травня 2020, 18:21
Заступниця Кернеса каже, що закрите метро створює загрозу для дотримання карантину

Харківська влада каже, що скупчення людей у наземному транспорті після ослаблення карантину може привести до негативних наслідків, та закликає уряд відкрити метро.

Джерело: заступниця харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, яку цитує сайт міськради

Пряма мова: "Дивлячись на те, що відбувається, а метро не працює, я бачу загрозу для виконання карантинних заходів у місті. Крім того, люди послабили свою відповідальність за виконання умов карантину. Ніхто не відміняв носіння масок, рукавичок у крамницях, дотримання дистанції. Потрібно уважно поставитися до цієї ситуації і поставити питання відкриття метро перед урядом".

Деталі: За словами заступниці Кернеса, багато людей вийшли на роботу, і відразу виникло скупчення на зупинках і в громадському транспорті. Горбунова-Рубан зазначила, що ослаблення карантинних заходів повинно супроводжуватися посиленням транспортних перевезень. Тому, щоб уникнути наслідків епідемічного характеру, потрібно відкрити метрополітен.

Горбунова-Рубан запевнила, що харківський метрополітен ретельно підготувався до карантину - придбав багато дезінфекційних розчинів, відпрацював нічну дезінфекцію вагонів і графік прибирання. Крім того, відпрацьована пропускна система.

За словами чиновниці, вентиляція, дезінфекція та дотримання відстані допоможуть використовувати метрополітен так, щоб уникнути небажаних наслідків.

Що було раніше: Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням відновити роботу метрополітену з 25 травня.

Українська правда
Теми: карантинХарківметро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
Усі новини...
Реклама: