Заступниця Кернеса каже, що закрите метро створює загрозу для дотримання карантину

Харківська влада каже, що скупчення людей у наземному транспорті після ослаблення карантину може привести до негативних наслідків, та закликає уряд відкрити метро.

Джерело: заступниця харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, яку цитує сайт міськради

Пряма мова: "Дивлячись на те, що відбувається, а метро не працює, я бачу загрозу для виконання карантинних заходів у місті. Крім того, люди послабили свою відповідальність за виконання умов карантину. Ніхто не відміняв носіння масок, рукавичок у крамницях, дотримання дистанції. Потрібно уважно поставитися до цієї ситуації і поставити питання відкриття метро перед урядом".

Деталі: За словами заступниці Кернеса, багато людей вийшли на роботу, і відразу виникло скупчення на зупинках і в громадському транспорті. Горбунова-Рубан зазначила, що ослаблення карантинних заходів повинно супроводжуватися посиленням транспортних перевезень. Тому, щоб уникнути наслідків епідемічного характеру, потрібно відкрити метрополітен.

Горбунова-Рубан запевнила, що харківський метрополітен ретельно підготувався до карантину - придбав багато дезінфекційних розчинів, відпрацював нічну дезінфекцію вагонів і графік прибирання. Крім того, відпрацьована пропускна система.

За словами чиновниці, вентиляція, дезінфекція та дотримання відстані допоможуть використовувати метрополітен так, щоб уникнути небажаних наслідків.

Що було раніше: Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням відновити роботу метрополітену з 25 травня.