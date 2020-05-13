Все разделы
Укр / Рус

Зам Кернеса говорит, что закрытое метро создает угрозу для соблюдения карантина

Среда, 13 мая 2020, 18:21

Харьковские власти говорят, что скопление людей в наземном транспорте после ослабления карантина может привести к негативным последствиям, и призывает правительство открыть метро.

Источник: заместитель харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, которую цитирует сайт горсовета

Прямая речь: "Глядя на то, что происходит, а метро не работает, я вижу угрозу для выполнения карантинных мер в городе. Кроме того, люди ослабили свою ответственность за выполнение условий карантина. Никто не отменял ношение масок, перчаток в магазинах, соблюдение дистанции. Нужно внимательно отнестись к этой ситуации и поставить вопрос открытия метро перед правительством".

Детали: По словам заместителя Кернеса, многие вышли на работу, и сразу возникло скопление на остановках и в общественном транспорте. Горбунова-Рубан подчеркнула, что ослабление карантинных мер должно сопровождаться усилением транспортных перевозок. Поэтому, чтобы избежать последствий эпидемического характера, нужно открыть метрополитен.

Горбунова-Рубан заверила, что харьковский метрополитен тщательно подготовился к карантину - приобрел много дезинфекционных растворов, отработал ночную дезинфекцию вагонов и график уборки. Кроме того, отработана пропускная система.

По словам чиновницы, вентиляция, дезинфекция и соблюдение расстояния помогут использовать метрополитен так, чтобы избежать нежелательных последствий.

Что было раньше: Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.

Украинская правда
Темы: карантинХарьковметро


powered by lun.ua
Главное сегодня

В России пандемия дала побочный эффект: выросла смертность от алкоголя

Кабмин разрешил гулять группами до 8 человек и сидеть за столиками вчетвером

Украинцам запретили ездить в Беларусь по внутренним паспортам с 1 сентября

Слив персональных данных в Telegram: подозрение пало на должностных лиц МВД и ГМС

С 22 мая возможен второй этап ослабления карантина – Шмыгаль

Рада поддержала "антиколомойский" закон о банках

Все главные новости...
карантин
В центре Киева пикетируют по поводу восстановления перевозок
"Людям нужны маленькие радости, ощущение того, что конца света снова не произошло"
Зеленский рассказал, что позволят после второго этапа смягчения карантина
Последние новости
18:38
Послы G7 поприветствовали принятие "антиколомойського" закона
18:36
Цены на нефть снижаются, несмотря на данные о сокращении запасов и добычи в США
18:21
Зам Кернеса говорит, что закрытое метро создает угрозу для соблюдения карантина
18:21
Рада хочет в 20 раз увеличить штрафы за невыполнение требований нардепа
18:13
Боевики 5 раз нарушили "тишину", ранили бойца ЗСУ
18:12
В России пандемия дала побочный эффект: выросла смертность от алкоголя
17:49
Британия продолжает "лидировать" в Европе по числу умерших от коронавируса
17:34
Межбанк: гривня продолжает укрепляться
17:32
фотоВ центре Киева пикетируют по поводу восстановления перевозок
17:26
Украинцев предупредили о новом мошенничестве коллекторов: врут, что они из НАПК
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!