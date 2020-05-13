Зам Кернеса говорит, что закрытое метро создает угрозу для соблюдения карантина

Харьковские власти говорят, что скопление людей в наземном транспорте после ослабления карантина может привести к негативным последствиям, и призывает правительство открыть метро.

Источник: заместитель харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, которую цитирует сайт горсовета

Прямая речь: "Глядя на то, что происходит, а метро не работает, я вижу угрозу для выполнения карантинных мер в городе. Кроме того, люди ослабили свою ответственность за выполнение условий карантина. Никто не отменял ношение масок, перчаток в магазинах, соблюдение дистанции. Нужно внимательно отнестись к этой ситуации и поставить вопрос открытия метро перед правительством".

Детали: По словам заместителя Кернеса, многие вышли на работу, и сразу возникло скопление на остановках и в общественном транспорте. Горбунова-Рубан подчеркнула, что ослабление карантинных мер должно сопровождаться усилением транспортных перевозок. Поэтому, чтобы избежать последствий эпидемического характера, нужно открыть метрополитен.

Горбунова-Рубан заверила, что харьковский метрополитен тщательно подготовился к карантину - приобрел много дезинфекционных растворов, отработал ночную дезинфекцию вагонов и график уборки. Кроме того, отработана пропускная система.

По словам чиновницы, вентиляция, дезинфекция и соблюдение расстояния помогут использовать метрополитен так, чтобы избежать нежелательных последствий.

Что было раньше: Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.