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Пєсков розповів, як вірус "пожирає" його легені

Середа, 13 травня 2020, 22:32

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що лежить в лікарні з коронавірусною інфекцією і двобічною пневмонією.

Джерело: "Коммерсантъ"

Пряма мова Пєскова: "І тут ще особливість в тому, що твої легені не стільки сам вірус пожирає, скільки твій же організм. Тобто починається гормональний шторм, і імунна система намагається цей вірус перемогти. І разом з вірусом починає пожирати легені. І звідси ефект цього "матового скла". Це може привести до тромбозу легенів".

Деталі: Він розповів, що його сім'я, яку він заразив, сиділа півтора місяці вдома з усіма запобіжними заходами.

Передісторія: 12 травня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що захворів на COVID-19.

Теми: РосіяПутінкоронавірусепідемія


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