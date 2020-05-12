Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков захворів на COVID-19.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на Пєскова

Деталі: Представник Кремля уточнив, що він наразі перебуває в лікарні.

Що було раніше: 31 березня стало відомо, що у лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію московською лікарнею з хворими COVID-19, виявили новий коронавірус. Тоді Пєсков заявляв, що Путін "тестується регулярно" і що "все нормально". 30 квітня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що заразився коронавірусом.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: