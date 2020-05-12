Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що захворів на COVID-19.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на Пєскова, видання Daily Storm з посиланням на дружину Пєскова Тетяну Навку

Пряма мова Навки: "Це правда. Ми під контролем лікарів. Все гаразд. Я практично за два дні приходжу в себе, у мене нормалізувався все: і кров, і температури немає. Кажуть, що жінки переносять це легше, напевно, це правда. Дмитро Сергійович теж під контролем, з ним все в порядку. Лікуємося".

Деталі: Дружина Пєскова уточнила, що вона також, як і її чоловік, захворіла COVID-19, і що вони обоє зараз перебувають в лікарні, щоб не захворіли інші члени сім'ї.

За словами Навки, вся їхня сім'я "сиділа в суворій ізоляції", а Пєсков працював. Тому, за її словами, швидше за все, прес-секретар Путіна "приніс (вірус – ред.) з роботи".

Що було раніше: 31 березня стало відомо, що у лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію московською лікарнею з хворими COVID-19, виявили новий коронавірус. Тоді Пєсков заявляв, що Путін "тестується регулярно" і що "все нормально". 30 квітня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що заразився коронавірусом.

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