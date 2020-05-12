Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прессекретар Путіна заразився коронавірусом: приніс з роботи

Вівторок, 12 травня 2020, 15:32
Прессекретар Путіна заразився коронавірусом: приніс з роботи

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що захворів на COVID-19.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на Пєскова, видання Daily Storm з посиланням на дружину Пєскова Тетяну Навку

Пряма мова Навки: "Це правда. Ми під контролем лікарів. Все гаразд. Я практично за два дні приходжу в себе, у мене нормалізувався все: і кров, і температури немає. Кажуть, що жінки переносять це легше, напевно, це правда. Дмитро Сергійович теж під контролем, з ним все в порядку. Лікуємося".

Деталі: Дружина Пєскова уточнила, що вона також, як і її чоловік, захворіла COVID-19, і що вони обоє зараз перебувають в лікарні, щоб не захворіли інші члени сім'ї.

За словами Навки, вся їхня сім'я "сиділа в суворій ізоляції", а Пєсков працював. Тому, за її словами, швидше за все, прес-секретар Путіна "приніс (вірус – ред.) з роботи".

Що було раніше: 31 березня стало відомо, що у лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію московською лікарнею з хворими COVID-19, виявили новий коронавірус. Тоді Пєсков заявляв, що Путін "тестується регулярно" і що "все нормально". 30 квітня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що заразився коронавірусом. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • 7 травня Росія вийшла на п'яте місце за кількістю хворих на COVID-19.
  • 11 травня РФ увійшла в топ-3 країн по зараженню Covid-19, але вирішила послаблювати карантин.
  • На військовому полігоні Алабіно біля Москви щонайменше три сотні російських військових захворіли на Covid-19 під час репетицій параду до 9 травня, який зрештою відмінили через епідемію.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякоронавірусПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Росія
В Алтайському краї РФ готують наркозалежних і хворих на гепатит контрактників – штаб
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
У Росії може бути ще один заколот – Зеленський
Останні новини
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
Усі новини...
Реклама: