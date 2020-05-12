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Прессекретар Путіна заразився коронавірусом

Вівторок, 12 травня 2020, 15:32

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков захворів на COVID-19.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на Пєскова

Деталі: Представник Кремля уточнив, що він наразі перебуває в лікарні.

Що було раніше: 31 березня стало відомо, що у лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію московською лікарнею з хворими COVID-19, виявили новий коронавірус. Тоді Пєсков заявляв, що Путін "тестується регулярно" і що "все нормально". 30 квітня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що заразився коронавірусом. 

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Передісторія:

  • 7 травня Росія вийшла на п'яте місце за кількістю хворих на COVID-19.
  • 11 травня РФ увійшла в топ-3 країн по зараженню Covid-19, але вирішила послаблювати карантин.
  • На військовому полігоні Алабіно біля Москви щонайменше три сотні російських військових захворіли на Covid-19 під час репетицій параду до 9 травня, який зрештою відмінили через епідемію.

Теми: РосіякоронавірусПутін


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