Прес-секретарь Путина рассказал, как вирус "пожирает" его легкие
Среда, 13 мая 2020, 22:32
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лежит в больнице с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией.
Источник: "Коммерсантъ"
Прямая речь Пескова: "И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких".
Детали: Он рассказал, что его семья, которую он заразил, сидела полтора месяца дома со всеми мерами предосторожности.
Предыстория: 12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заболел COVID-19.