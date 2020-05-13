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Пресс-секретарь Путина попал в больницу с двусторонней пневмонией и COVID-19

Среда, 13 мая 2020, 22:32

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лежит в больнице с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией.

Источник: "Коммерсантъ"

Прямая речь Пескова: "И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких".

Детали: Он рассказал, что его семья, которую он заразил, сидела полтора месяца дома со всеми мерами предосторожности.

Предыстория: 12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заболел COVID-19.

Темы: РосcияПутинкоронавирусэпидемия


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