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Європарламент схвалив 1,2 млрд євро допомоги Україні для подолання "коронавірусної" кризи

Середа, 13 травня 2020, 23:06

Європарламент більшістю голосів ухвалив рішення про розгляд за прискореною процедурою питання про виділення 10 країнам-сусідам та країнам-кандидатам на членство в ЄС пакету допомоги у 3 мільярди євро для подолання кризи, спричиненою COVID-19. 

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: З цієї суми 1,2 мільярда євро призначені для допомоги Україні.

У голосуванні взяли участь 689 депутатів. "За" проголосували 602, "проти" - 80, утрималися під час голосування - 7. Таким чином, рішення було ухвалено. Ці результати оголосив президент Єврокомісії Девід Сассолі.

Крім того, 13 травня депутати продовжили дію Угоди між ЄС і Україною про співробітництво у науці та технологіях (від 2002 року - ред.). У голосуванні з цього питання взяли участь 690 депутатів, 671 – проголосували "за", 10 – "проти", 9 – утрималися.

Нагадаємо: Ще у березні США вирішили виділити Україні медичну та гуманітарну допомогу в розмірі понад 1,2 млн доларів для протидії коронавірусу.

Теми: ЄвропарламентУкраїнаепідеміякоронавірус


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