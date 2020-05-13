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Европарламент одобрил 1,2 млрд евро помощи Украине для преодоления "коронавирусного" кризиса

Среда, 13 мая 2020, 23:06

Европарламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопрос о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 миллиарда евро для преодоления кризиса, вызванной COVID-19.

Источник: "Укринформ"

Детали: Из этой суммы 1,2 миллиарда евро предназначены для помощи Украине.

В голосовании приняли участие 689 депутатов. "За" проголосовали 602, "против" - 80, воздержались при голосовании - 7. Таким образом, решение было принято. Эти результаты объявил президент Еврокомиссии Дэвид Сассоли.

Кроме того, 13 мая депутаты продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в науке и технологиям (с 2002 года - ред.). В голосовании по этому вопросу приняли участие 690 депутатов, 671 - проголосовали "за", 10 - "против", 9 - воздержались.

Напомним: Еще в марте США решили выделить Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 миллиона долларов для противодействия коронавирусу.

Темы: ЕвропарламентУкраинаэпидемиякоронавирус


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