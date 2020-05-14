На Буковині число випадків коронавірусу перевищило 2500

У середу на Буковині виявили 72 випадки зараження коронавірусом. Загалом в області підтвердили 2516 випадків інфікування.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "На Буковині сьогодні, 13 травня, офіційно підтверджено ще 72 випадки зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2516 осіб".

Деталі: Окрім того, 36 людей одужали цього дня. Результати тестування двічі показали негативний результат.

Що передувало: За останню добу, 12 травня, на COVID-19 в Україні захворіли 402 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 14 хворих, одужали 343 пацієнти.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них 1 130 – діти, 3 208 – медики. Від ускладнень померли 439 людей (з них 23 медпрацівники), а одужали 3 716 пацієнтів (з них 935 медпрацівників).