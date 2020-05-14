На Буковине число случаев коронавируса превысило 2500

В среду на Буковине обнаружили 72 случая заражения коронавирусом. Всего в области подтвердили 2516 случаев инфицирования.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "На Буковине сегодня, 13 мая, официально подтверждено еще 72 случая заражения коронавируса. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2516 человек".

Детали: Кроме того, 36 человек выздоровели в этот день. Результаты тестирования дважды показали отрицательный результат.

Что предшествовало: За последние сутки, 12 мая, на COVID-19 в Украине заболели 402 человека, умерли от осложнений коронавирусной болезни 14 больных, выздоровели 343 пациента.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1130 – дети, 3208 – медики. От осложнений умерли 439 человек (из них 23 медработники), а выздоровели 3716 пациентов (из них 935 медработников).