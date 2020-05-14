Все разделы
Укр / Рус

На Буковине число случаев коронавируса превысило 2500

Четверг, 14 мая 2020, 00:11

В среду на Буковине обнаружили 72 случая заражения коронавирусом. Всего в области подтвердили 2516 случаев инфицирования.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "На Буковине сегодня, 13 мая, официально подтверждено еще 72 случая заражения коронавируса. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2516 человек".

Детали: Кроме того, 36 человек выздоровели в этот день. Результаты тестирования дважды показали отрицательный результат.

Что предшествовало: За последние сутки, 12 мая, на COVID-19 в Украине заболели 402 человека, умерли от осложнений коронавирусной болезни 14 больных, выздоровели 343 пациента.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1130 – дети, 3208 – медики. От осложнений умерли 439 человек (из них 23 медработники), а выздоровели 3716 пациентов (из них 935 медработников).

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Без присутствия Украины: русские в Берлине "конструктивно" обсудили Донбасс

Зеленский сменил глав СБУ в трех областях и Киеве

фотоВ центре Киева пикетируют по поводу восстановления перевозок

Зеленский рассказал, что позволят на втором этапе смягчения карантина

Кабмин разрешил гулять группами до 8 человек и сидеть за столиками вчетвером

Украинцам запретили ездить в Беларусь по внутренним паспортам с 1 сентября

Все главные новости...
Черновицкая область
Коронавирус не отступает из Буковины: за день 48 новых случаев
Критическая ситуация: жесткий карантин на Буковине будет продолжаться
Эпидемия на Буковине: обнаружили еще 56 зараженных
Последние новости
00:11
На Буковине число случаев коронавируса превысило 2500
23:57
картаУкраину накроют кратковременные дожди
23:39
Макрон готовит страну к возможному возвращению жесткой изоляции
23:06
Европарламент одобрил 1,2 млрд евро помощи Украине для преодоления "коронавирусного" кризиса
22:45
Новости экономики: увольнение Витренко, принятие "антиколомойского" закона, "конфетка" для ФЛП
22:32
Прес-секретарь Путина рассказал, как вирус "пожирает" его легкие
22:01
Без присутствия Украины: русские в Берлине "конструктивно" обсудили Донбасс
21:48
Новости 13 мая: "антиколомойский закон", Кличко и метро
21:17
В США заявили, что Китай пытается похитить разработки против коронавируса
20:59
С начала года банки выдали "теплых кредитов" на 130 миллионов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!