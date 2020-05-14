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У Рівненській області виявили ще 18 хворих на COVID-19

Четвер, 14 травня 2020, 01:22

13 травня у Рівненській області підтвердили 18 нових випадків коронавірусу, всього – 1063 інфікувань.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Пряма мова: "Станом на вечір 13 травня на Рівненщині підтверджено 18 нових випадків захворювання на COVID-19. Таким чином на Рівненщині зареєстровано 1063 випадки захворювання на COVID-19".

Деталі: Вік хворих від 9 до 81 року. Загалом коронавірус виявили у 230 медпрацівників та 79 дітей. 

Жертвами хвороби стали 24 людини – 2.2% від усіх хворих.

Вилікувались від коронавірусу 255 людей, із яких 9 дітей. 

Що передувало: За останню добу, 12 травня, на COVID-19 в Україні захворіли 402 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 14 хворих, одужали 343 пацієнти.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них 1 130 – діти, 3 208 – медики. Від ускладнень померли 439 людей (з них 23 медпрацівники), а одужали 3 716 пацієнтів (з них 935 медпрацівників).

Українська правда
Теми: Рівненська областькоронавірус


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