В Ровенской области обнаружили еще 18 больных COVID-19

13 мая в Ровенской области подтвердили 18 новых случаев коронавируса, всего – 1063 заражений.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на вечер 13 мая на Ровенщине подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в Ровенской зарегистрировано 1063 случая заболевания COVID-19 ".

Детали: Возраст больных от 9 до 81 года. В общем коронавирус обнаружили у 230 медработников и 79 детей.

Жертвами болезни стали 24 человека – 2.2% от всех больных.

Вылечились от коронавируса 255 человек, из которых 9 детей.

Что предшествовало: За последние сутки, 12 мая, на COVID-19 в Украине заболели 402 человека, умерли от осложнений коронавирусной болезни 14 больных, выздоровели 343 пациента.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1130 – дети, 3208 – медики. От осложнений умерли 439 человек (из них 23 медработники), а выздоровели 3716 пациентов (из них 935 медработников).