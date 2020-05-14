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На Житомирщині від коронавірусу вилікувались вже 80 осіб

Четвер, 14 травня 2020, 03:00

13 травня у Житомирській області виявили лише 3 нових випадки коронавірусу, усього ж в області діагностували 533 зараження. Наразі вилікувалась 81 людина.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Станом на 22:30, за результатами лабораторного дослідження 201 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла на 3 особи. Загальна чисельність інфікувань становить 533 особи".

Деталі: Найбільше хворих у Житомирі – 186 людей. У Коростені підтвердили 99 заражень, у Бердичеві – 92. 

13 травня на 14 осіб збільшилось число тих, хто поборов хворобу. Таким чином в області вилікувалась 81 людина. 

Що передувало: За останню добу, 12 травня, на COVID-19 в Україні захворіли 402 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 14 хворих, одужали 343 пацієнти.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них 1 130 – діти, 3 208 – медики. Від ускладнень померли 439 людей (з них 23 медпрацівники), а одужали 3 716 пацієнтів (з них 935 медпрацівників).

Українська правда
Теми: Житомирщинакоронавірус


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