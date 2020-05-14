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На Житомирщине от коронавируса вылечились уже 80 человек

Четверг, 14 мая 2020, 03:00

13 мая в Житомирской области обнаружили лишь 3 новых случая коронавируса, всего же в области диагностировали 533 заражения. Сейчас вылечился 81 человек.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 201 проб, количество больных COVID-19 выросло на 3 человека. Общая численность заражений составляет 533 человека".

Детали: Больше всего заболевших в Житомире – 186 человек. В Коростене подтвердили 99 заражений, в Бердичеве – 92.

13 мая на 14 человек увеличилось число тех, кто поборол болезнь. Таким образом в области вылечился 81 человек.

Что предшествовало: За последние сутки, 12 мая, на COVID-19 в Украине заболели 402 человека, умерли от осложнений коронавирусной болезни 14 больных, выздоровели 343 пациента.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1130 – дети, 3208 – медики. От осложнений умерли 439 человек (из них 23 медработники), а выздоровели 3716 пациентов (из них 935 медработников).

Украинская правда
Темы: Житомирская областькоронавирус


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