Окупанти вбили одного та поранили двох військових на Донбасі

13 травня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів загинув український військовий, ще двоє отримали поранення.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Против вів вогонь біля Гнутового, Талаківки та Широкиного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім того, найманці стріляли по околицях Старогнатівки, Кримського, Оріхового, Катеринівки.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Нажаль, ще один український захисник отримав поранення, несумісні з життям", – зазначили у штабі.

За даними розвідки, військовослужбовці ЗСУ поранили трьох російських окупантів.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.