Оккупанты убили одного и ранили двух военных на Донбассе

13 мая боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб украинский военный, еще двое получили ранения.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Против вел огонь возле Гнутово, Талаковки и Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, наемники стреляли по окрестностям Старогнатовки, Крымского, Орехово, Катериновки.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью", – отметили в штабе.

По данным разведки, военнослужащие ВСУ ранили трех российских оккупантов.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.