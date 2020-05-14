Депутати Держдуми РФ носять значки від коронавірусу

Деякі депутати російської Держдуми носять на засідання значки у вигляді білого хреста на чорному тлі на піджаках – нібито, щоб "відлякувати вірус".

Джерело: "Интерфакс", "Настоящее время"

Деталі: Про призначення нових аксесуарів вирішив дізнатися депутат від "Справедливої ​​Росії" Ігор Моляков у кінці засідання парламенту 13 травня. Він запитав у колег, "це що за білі хрести".

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін відповів: "Давайте ми запитаємо у тих, хто ходить з такими значками, але наскільки мені мої колеги підказують, це якісь спеціальні пристрої, які відлякують вірус.

Не буду цю тему продовжувати, а то тут у мене колеги так креативлять, ви не уявляєте. Оскільки Ви собаківник, Ви знаєте, від чого іноді там купують аналогічні пристрої".

Схожий значок-блокатор продається в інтернеті за 950 рублів. В описі до "засобу індивідуального захисту" сказано, що він призначений для "дезінфекції та дезодорації повітря і предметів в області дихання людини" за допомогою "нової формули діоксиду хлору".

Радіус дії – метр. Продавці обіцяють захист від грипу H1N1, пташиного грипу, гепатиту, пневмонії, ГРВІ, туберкульозу, менінгіту та інших "ключових пандемічний вірусів".

Як з'ясувалося, депутати носять такі значки щонайменше з квітня 2020 року.

На початку квітня про використання спеціального бейджа – блокатора вірусу заявляв речник резидента РФ Дмитро Пєсков, який згодом все ж заразився COVID-19.

Із початком пандемії COVID-19 Держдума не припинила роботу, але обмежила проведення очних нарад, при цьому пленарні засідання, як і раніше, проходять в очному форматі.

13 травня спікер Держдуми повідомив про двох депутатів "Єдиної Росії", які захворіли на COVID-19 і лікуються вдома. За даними Володіна, всього п'ять депутатів Держдуми захворіли на COVID-19 (два депутати від фракції КПРФ, три депутати – від "Єдиної Росії"). Троє перебували в лікарні, один вже виписаний, двоє перебувають вдома.

Крім того, в середу про зараження коронавірусом повідомила депутат Держдуми Оксана Пушкіна: "Переношу безсимптомно, по КТ зміни в легенях мінімальні, температури немає, якби не тест – ніколи б не подумала, що хворію".