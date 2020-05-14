Депутаты Госдумы РФ носят значки от коронавируса

Некоторые депутаты российской Госдумы носят на заседания значки в виде белого креста на черном фоне на пиджаках – якобы, чтобы "отпугивать вирус".

Источник: "Интерфакс", "Настоящее время"

Детали: О предназначении новых аксессуаров решил узнать депутат от "Справедливой России" Игорь Моляков в конце заседания парламента 13 мая. Он спросил у коллег, "это что за белые кресты".

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ответил: "Давайте мы спросим у тех, кто ходит с такими значками, но насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус.

Не буду эту тему продолжать, а то здесь у меня коллеги так креативят, вы не представляете. Учитывая, что вы собаковод, вы знаете, от чего иногда там приобретают аналогичные устройства".

Похожий на значок-блокатор продается в интернете за 950 рублей. В описании к "средству индивидуальной защиты" сказано, что оно предназначено для "дезинфекции и дезодорации воздуха и предметов в области дыхания человека" с помощью "новой формулы диоксида хлора".

Радиус действия – метр. Продавцы обещают защиту от гриппа H1N1, птичьего гриппа, гепатита, пневмонии, ОРВИ, туберкулеза, менингита и других "ключевых пандемических вирусов".

Как выяснилось, депутаты носят такие значки как минимум с апреля 2020 года.

В начале апреля об использовании специального бейджа - блокатора вируса заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который впоследствии все же заразился COVID-19.

С началом пандемии COVID-19 Госдума не прекратила работу, но ограничила проведение очных совещаний, при этом пленарные заседания по-прежнему проходят в очном формате.

13 мая спикер Госдумы сообщил о двух депутатах "Единой России", которые заболели COVID-19 и лечатся дома. По данным Володина, всего пять депутатов Госдумы заболели COVID-19 (два депутата от фракции КПРФ, три депутата – от "Единой России"). Трое находились в больнице, один уже выписан, двое находятся дома.

Кроме того, в среду о заражении коронавирусом сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина: "Переношу бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест - никогда бы не подумала, что болею".