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Жителі прикордонних районів України зможуть і далі їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами

Четвер, 14 травня 2020, 11:28
Жителі прикордонних районів України зможуть і далі їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами

Для українських громадян - жителів прикордонних районів України після 1 вересня залишиться чинним режим поїздок у Білорусь по внутрішніх паспортах.

Джерело: Міністерство закордонних справ

Деталі: В МЗС пояснюють, що це можливо згідно з угодою між Кабінетом міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах, від 12.12.1998.

Українці віком до 18 років, які живуть у прикордонних районах, можуть перетинати кордон по свідоцтвах про народження.

Що передувало: На засіданні 14 травня Кабінет міністрів визначив, що з 1 вересня 2020 року українці не зможуть їздити до Білорусі, пред’являючи внутрішні паспорти громадянина України, їм потрібен буде закордонний паспорт.

Заборона стосується лише виїзду з території України в Білорусь. При перетині кордону у зворотному напрямку Прикордонна служба здійснюватиме безперешкодний пропуск за внутрішніми українськими паспортами.

Заплановані зміни режиму поїздок не стосуються громадян Республіки Білорусь.

Українська правда
Теми: БілорусьпаспортМЗС
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