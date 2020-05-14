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Жители приграничных районов Украины смогут и дальше ездить в Беларусь по внутренним паспортам

Четверг, 14 мая 2020, 11:28
Жители приграничных районов Украины смогут и дальше ездить в Беларусь по внутренним паспортам

Для украинских граждан - жителей приграничных районов Украины после 1 сентября останется в силе режим поездок в Беларусь по внутренним паспортам.

Источник: Министерство иностранных дел

Детали: В МИД объясняют, что это возможно в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Беларусь о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах, от 12.12.1998.

Украинцы в возрасте до 18 лет, живущие в приграничных районах, могут пересекать границу по свидетельствам о рождении.

Что предшествовало: На заседании 13 мая Кабинет министров определил, что с 1 сентября 2020 года украинцы не смогут ездить в Беларусь, предъявляя внутренние паспорта гражданина Украины, им нужен будет загранпаспорт.

Запрет касается только выезда с территории Украины в Беларусь. При пересечении границы в обратном направлении Пограничная служба будет осуществлять беспрепятственный пропуск по внутренним украинским паспортам.

Планируемые изменения режима поездок не касаются граждан Республики Беларусь.

Украинская правда
Темы: Беларусьпаспорт МИД
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