Стало відоме ім’я бійця, вбитого снайпером на Донбасі

13 травня від кулі снайпера у зоні Операції об’єднаних сил загинув боєць з Вінниччини Олександр Карпика, 1996 року народження.

Джерело: Вінницька обласна державна адміністрація, нардеп Лариса Білозір у Facebook

Дослівно: "Старший солдат Олександр Карпика, 1996 р.н., загинув 13 травня під час виконання службових обов’язків у складі сил та засобів ООС на території Луганської області".

Деталі: Військовослужбовець отримав вогнепальне наскрізне проникаюче поранення від кулі снайпера. Під час операції врятувати життя бійця не вдалося.

Дата і час поховання загиблого військовослужбовця уточнюються.

Нардеп Лариса Білозір зазначила, що загиблому було 24 роки, він входив до 30-ої бригади Новоград-Волинської військової частини. В армії прослужив чотири роки. Ще не був одружений.

В ОДА зазначили, що під час антитерористичної операції та операції об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях загинув 161 вінничанин, померли від ран і хвороб 73 учасники бойових дій.

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