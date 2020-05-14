Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відоме ім’я бійця, вбитого снайпером на Донбасі

Четвер, 14 травня 2020, 12:48
Стало відоме ім’я бійця, вбитого снайпером на Донбасі

13 травня від кулі снайпера у зоні Операції об’єднаних сил загинув боєць з Вінниччини Олександр Карпика, 1996 року народження.

Джерело: Вінницька обласна державна адміністрація, нардеп Лариса Білозір у Facebook

Дослівно: "Старший солдат Олександр Карпика, 1996 р.н., загинув 13 травня під час виконання службових обов’язків у складі сил та засобів ООС на території Луганської області".

Деталі: Військовослужбовець отримав вогнепальне наскрізне проникаюче поранення від кулі снайпера. Під час операції врятувати життя бійця не вдалося.

Дата і час поховання загиблого військовослужбовця уточнюються.

Нардеп Лариса Білозір зазначила, що загиблому було 24 роки, він входив до 30-ої бригади Новоград-Волинської військової частини. В армії прослужив чотири роки. Ще не був одружений.

В ОДА зазначили, що під час антитерористичної операції та операції об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях загинув 161 вінничанин, померли від ран і хвороб 73 учасники бойових дій.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Вінницька областьЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Вінницька область
У кількох областях була загроза ворожої балістики і БпЛА
На Вінниччині Сили оборони відпрацьовують повітряні цілі ворога – ОВА
З військкомату на суд. Як колишні чиновники-корупціонери на роботу поновлюються
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: