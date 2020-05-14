Стало известно имя бойца, убитого снайпером на Донбассе

13 мая от пули снайпера в зоне Операции объединенных сил погиб боец ​​из Винницкой области Александр Карпика, 1996 года рождения.

Источник: Винницкая областная государственная администрация, нардеп Лариса Билозир в Facebook

Дословно: "Старший солдат Александр Карпика, 1996 г.р., погиб 13 мая во время выполнения служебных обязанностей в составе сил и средств ООС на территории Луганской области".

Детали: Военнослужащий получил огнестрельное сквозное проникающее ранение от пули снайпера. Во время операции спасти жизнь бойца не удалось.

Дата и время похорон погибшего военнослужащего уточняются.

Нардеп Лариса Билозир отметила, что погибшему было 24 года, он входил в 30-ю бригаду Новоград-Волынского полка. В армии прослужил четыре года. Еще не был женат.

В ОГА отметили, что во время антитеррористической операции и операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях погиб 161 житель Винницкой области, умерли от ран и болезней 73 участника боевых действий.

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