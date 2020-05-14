Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп Столар проспонсорує запуск телеканалу в Києві перед виборами

Четвер, 14 травня 2020, 13:01
Нардеп Столар проспонсорує запуск телеканалу в Києві перед виборами

Колишній генпроюссер телеканалу "Прямий" Олексій Семенов планує запустити міський інформаційний телеканал Kyiv.live за кілька місяців до столичних виборів, а інвестором буде народний депутат від ОТЗЖ і відомий забудовник Вадим Столар.

Джерело: НВ

Пряма мова Семенова: "Я вже років шість ходжу до інвесторів із пропозицією запуску міських каналів. Тому що зараз, яке місто не візьми, мовленням там керують мери. У результаті жителі не отримують об'єктивну інформацію".

Деталі: Олексій Семенов планує запустити телеканал Kyiv.live за кілька місяців до київських виборів, які пройдуть у жовтні.

Його редакція розміститься у столичному бізнес-центрі "Парус".

За словами Семенова, зараз канал перебуває на етапі документального переоформлення, і щойно все станеться, інвестор оголосить про старт.

Інвестором телеканалу є Вадим Столар, столичний забудовник, депутат із фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді і голова її київської парторганізації.

У бесіді з НВ він сам у цьому зізнався.

Пряма мова Столара: "Так, це правда. Хочу створити незалежний регіональний канал.

Упевнений, що він буде затребуваний серед киян. Адже, на жаль, у столиці вже довгі роки немає ТВ, яке б висвітлювало актуальні для її жителів проблеми. Саме такий телеканал ми зараз робимо".

"Українська правда" в Threads

Теми: телебаченняКиїввибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
телебачення
Бужанському не загрожує штраф за відмову говорити українською в ефірі – мовний омбудсмен
МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно
У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: