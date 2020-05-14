Усі розділи
Укр / Рус

Нардеп Столар проспонсорує запуск телеканалу в Києві перед виборами

Четвер, 14 травня 2020, 13:01

Колишній генпроюссер телеканалу "Прямий" Олексій Семенов планує запустити міський інформаційний телеканал Kyiv.live за кілька місяців до столичних виборів, а інвестором буде народний депутат від ОТЗЖ і відомий забудовник Вадим Столар.

Джерело: НВ

Пряма мова Семенова: "Я вже років шість ходжу до інвесторів із пропозицією запуску міських каналів. Тому що зараз, яке місто не візьми, мовленням там керують мери. У результаті жителі не отримують об'єктивну інформацію".

Деталі: Олексій Семенов планує запустити телеканал Kyiv.live за кілька місяців до київських виборів, які пройдуть у жовтні.

Його редакція розміститься у столичному бізнес-центрі "Парус".

За словами Семенова, зараз канал перебуває на етапі документального переоформлення, і щойно все станеться, інвестор оголосить про старт.

Інвестором телеканалу є Вадим Столар, столичний забудовник, депутат із фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді і голова її київської парторганізації.

У бесіді з НВ він сам у цьому зізнався.

Пряма мова Столара: "Так, це правда. Хочу створити незалежний регіональний канал.

Упевнений, що він буде затребуваний серед киян. Адже, на жаль, у столиці вже довгі роки немає ТВ, яке б висвітлювало актуальні для її жителів проблеми. Саме такий телеканал ми зараз робимо".

Теми: телебаченняКиїввибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЯк у Голлівуді: на Закарпатті контрабандисти тікали трьома машинами, довелося стріляти по колесах

фото Стало відоме ім’я бійця, вбитого снайпером на Донбасі

Кличко про коронавірус: Новини не дуже, плюс 52 хворих і 2 жертви

Криклій опублікував 3 етапи виходу транспорту з карантину

Гладковському оновили підозру: сума завданих збитків зросла на 7 млн

МОЗ озвучив критерії 4 етапів виходу з карантину – області можуть іти не в ногу

Усі головні новини...
телебачення
Зеленський ввів у Нацраду з ТБ головну речницю "Кварталу 95"
Уряд розблокував фінансування кримськотатарського каналу "АTR"
НБУ, Мінцифри і Приватбанк презентують освітній серіал "Цифрові гроші"
Останні новини
13:58
Протягом карантину Держслужба зайнятості працевлаштувала 90 тисяч осіб — Мінекономіки
13:52
Шість пацієнтів із COVID-19 померли в Білорусі за добу, заразилися 947 людей
13:51
Ісландія планує відкритись для туристів з 15 червня
13:50
мапаВ Україні то дощі, то сонце, а з температурою – головний біль
13:39
Державне космічне агентство відкрило програму для стартапів
13:35
Львів готує нові послаблення карантину – роботу ТЦ і поліклінік
13:31
Кабмін звільнив голову Держрезерву
13:27
Греція у суботу відкриє пляжні клуби, але з обмеженнями
13:24
Коти можуть заражати людей коронавірусною хворобою – дослідження
13:17
У Києві не планують підвищувати тарифи на проїзд у громадському транспорті – Кличко
Усі новини...