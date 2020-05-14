Нардеп Столар проспонсорує запуск телеканалу в Києві перед виборами

Колишній генпроюссер телеканалу "Прямий" Олексій Семенов планує запустити міський інформаційний телеканал Kyiv.live за кілька місяців до столичних виборів, а інвестором буде народний депутат від ОТЗЖ і відомий забудовник Вадим Столар.

Джерело: НВ

Пряма мова Семенова: "Я вже років шість ходжу до інвесторів із пропозицією запуску міських каналів. Тому що зараз, яке місто не візьми, мовленням там керують мери. У результаті жителі не отримують об'єктивну інформацію".

Деталі: Олексій Семенов планує запустити телеканал Kyiv.live за кілька місяців до київських виборів, які пройдуть у жовтні.

Його редакція розміститься у столичному бізнес-центрі "Парус".

За словами Семенова, зараз канал перебуває на етапі документального переоформлення, і щойно все станеться, інвестор оголосить про старт.

Інвестором телеканалу є Вадим Столар, столичний забудовник, депутат із фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді і голова її київської парторганізації.

У бесіді з НВ він сам у цьому зізнався.

Пряма мова Столара: "Так, це правда. Хочу створити незалежний регіональний канал.

Упевнений, що він буде затребуваний серед киян. Адже, на жаль, у столиці вже довгі роки немає ТВ, яке б висвітлювало актуальні для її жителів проблеми. Саме такий телеканал ми зараз робимо".