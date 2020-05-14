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Нардеп Столар проспонсирует запуск телеканала в Киеве перед выборами

Четверг, 14 мая 2020, 13:01
Нардеп Столар проспонсирует запуск телеканала в Киеве перед выборами

Бывший генпроюссер телеканала "Прямой" Алексей Семенов намерен запустить городской информационный телеканал Kyiv. live за несколько месяцев до столичных выборов, а инвестором будет народный депутат от ОПЗЖ и известный застройщик Вадим Столар.

Источник: НВ

Прямая речь Семенова: "Я уже лет шесть хожу к инвесторам с предложением запуска городских каналов. Потому что сейчас, какой город ни возьми, вещанием там управляют мэры. В итоге жители не получают объективную информацию".

Детали: Алексей Семенов намерен запустить телеканал Kyiv. live за несколько месяцев до киевских выборов, которые пройдут в октябре.

Его редакция разместится в столичном бизнес-центре "Парус".

По словам Семенова, сейчас канал находится на этапе документального переоформления, и как только все произойдет, инвестор объявит о старте.

Инвестором телеканала является Вадим Столар, столичный застройщик, депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде и глава ее киевской парторганизации.

В беседе с НВ он сам в этом признался.

Прямая речь Столара: "Да, это правда. Хочу создать независимый региональный канал.

Уверен, что он будет востребован среди киевлян. Так как, к сожалению, в столице уже долгие годы нет ТВ, которое бы освещало актуальные для ее жителей проблемы. Именно такой телеканал мы сейчас делаем".

"Украинская правда" в Threads

Темы: телевидениеКиеввиборы
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