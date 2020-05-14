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На Дніпропетровщині померли 2 з 15 "самовільно виписаних" пацієнтів з COVID-19

Четвер, 14 травня 2020, 14:19

У Кривому Розі померли двоє з 15 "самовільно виписаних" головним лікарем лікарні № 4 пацієнтів з COVID-19, в лікарні працює комісія, аби дати оцінку діям керівництва закладу.

Джерело: пресслужба Дніпропетровської облдержадміністрації, "Радіо Свобода"

Пряма мова глави Дніпропетровської облради Святослава Олійника: "Думаю, дуже рано говорити про те, що є провина головного лікаря. Треба все ретельно дослідити, є моменти, з якими наші лікарі стикаються вперше. Відправляючи людей без симптомів на самоізоляцію додому, вона таким чином очевидно керувалася тим, що вберігає інших пацієнтів від контактів. Є логіка в цих діях".

Деталі: Олійник також розповів, що у терапевтичному відділенні цієї лікарні померла жінка, в якої вже після смерті був поставлений COVID-19.

Вдалося встановити контактних з жінкою осіб. З’ясували, що відбувся контакт між лікарями та пацієнтами. Олійник повідомив, що в лікарні протестують всіх медпрацівників.

У приймальні головної лікарки лікарні Людмили Мірянової повідомили, що вона тимчасово усунута від роботи і "ніяких коментарів не дає".

Теми: коронавірусДніпропетровська областьмедицинаCovid-2019


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