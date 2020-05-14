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На Днепропетровщине умерли 2 из 15 "самовольно выписанных" пациентов с COVID-19

Четверг, 14 мая 2020, 14:19

В Кривом Роге умерли двое из 15 "самовольно выписанных" главным врачом больницы № 4 пациентов с COVID-19, в больнице работает комиссия, чтобы дать оценку действиям руководства заведения.

Источник: пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации, "Радио Свобода"

Прямая речь главы Днепропетровского облсовета Святослава Олийныка: "Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые. Отправляя людей без симптомов на самоизоляцию домой, она таким образом очевидно руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях".

Детали: Он также рассказал, что в терапевтическом отделении этой больницы умерла женщина, у которой уже после смерти был подтвержден COVID-19.

Удалось установить контактных с женщиной лиц. Выяснили, что произошел контакт между врачами и пациентами. Олийнык сообщил, что в больнице протестуют всех медработников.

В приемной главного врача больницы Людмилы Миряновой сообщили, что она временно отстранена от работы и "никаких комментариев не дает".

Напомним: 

  • 12 мая стало известно, что в Кривом Роге главный врач четвертой городской больницы самовольно выписал из медучреждения 15 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Темы: коронавирусДнепропетровская областьмедицинаCovid-2019


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