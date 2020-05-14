На Донбасі під час занять загинули двоє військових
Четвер, 14 травня 2020, 14:57
Напередодні під час планових занять у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинули двоє військовослужбовців.
Джерело: пресцентр штабу ООС
Дослівно: "13 травня під час планових занять у районі проведення Операції об'єднаних сил загинули два військовослужбовця".
Деталі: Подробиць та причин штаб не повідомляє. Зазначається лише, що на місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються.
Українська правда