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На Донбасі під час занять загинули двоє військових

Четвер, 14 травня 2020, 14:57

Напередодні під час планових занять у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинули двоє військовослужбовців.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "13 травня під час планових занять у районі проведення Операції об'єднаних сил загинули два військовослужбовця".

Деталі: Подробиць та причин штаб не повідомляє. Зазначається лише, що на місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються.

Українська правда
Теми: ООС


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