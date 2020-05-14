На Донбасі під час занять загинули двоє військових

Напередодні під час планових занять у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинули двоє військовослужбовців.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "13 травня під час планових занять у районі проведення Операції об'єднаних сил загинули два військовослужбовця".

Деталі: Подробиць та причин штаб не повідомляє. Зазначається лише, що на місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються.

В свою чергу мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув заступник командира, майор Супріган Андрій Валерійович, 1990 року народження, якмий служив у окремому загоні спецпризначень. Лицар Ордену Богдана Хмельницького ll та lll ступеня.

Сумні новини з війни

У зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув військовий – заступник командира, майор Супріган Андрій Валерійович, 1990 року народження. Служив у окремому загоні спецпризначень. Лицар Ордену Богдана Хмельницького ll та lll ступеня. pic.twitter.com/RzBZcIIkq2 — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) May 14, 2020

Видання Захід.net зазначає, що колеги Андрія Супрігана повідомляють у соцмережах, що майор Супріган та сержант Дмитро Кузьменко загинули під час навчань у зоні ООС, коли відпрацьовували десантування у воду.