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На Донбасі під час занять загинули двоє військових

Четвер, 14 травня 2020, 14:57
На Донбасі під час занять загинули двоє військових

Напередодні під час планових занять у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинули двоє військовослужбовців.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "13 травня під час планових занять у районі проведення Операції об'єднаних сил загинули два військовослужбовця".

Деталі: Подробиць та причин штаб не повідомляє. Зазначається лише, що на місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються.

В свою чергу мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув заступник командира, майор Супріган Андрій Валерійович, 1990 року народження, якмий служив у окремому загоні спецпризначень. Лицар Ордену Богдана Хмельницького ll та lll ступеня.

Видання Захід.net зазначає, що колеги Андрія Супрігана повідомляють у соцмережах, що майор Супріган та сержант Дмитро Кузьменко загинули під час навчань у зоні ООС, коли відпрацьовували десантування у воду.

Українська правда

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Теми: ООС
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