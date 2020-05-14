На Донбассе во время занятий погибли двое военных
Четверг, 14 мая 2020, 14:57
Накануне во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.
Источник: пресс-центр штаба ООС
Дословно: "13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции объединенных сил погибли два военнослужащих".
Детали: Подробностей и причин штаб не сообщает. Отмечается лишь, что на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.
Украинская правда