На Донбассе во время занятий погибли двое военных

Накануне во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции объединенных сил погибли два военнослужащих".

Детали: Подробностей и причин штаб не сообщает. Отмечается лишь, что на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.