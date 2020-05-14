На Донбассе во время занятий погибли двое военных

Накануне во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции объединенных сил погибли два военнослужащих".

Детали: Подробностей и причин штаб не сообщает. Отмечается лишь, что на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в зоне проведения операции объединенных сил погиб заместитель командира майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения, как мы служил в отдельном отряде спецназначения. Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени.

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У зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув військовий – заступник командира, майор Супріган Андрій Валерійович, 1990 року народження. Служив у окремому загоні спецпризначень. Лицар Ордену Богдана Хмельницького ll та lll ступеня. pic.twitter.com/RzBZcIIkq2 — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) May 14, 2020

Издание Захид.net отмечает, что коллеги Андрея Супригана сообщают в соцсетях, что майор Суприган и сержант Дмитрий Кузьменко погибли во время учений в зоне ООС, когда отрабатывали десантирование в воду.