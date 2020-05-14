Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що до кінця карантину в Україні може застрягти тисяча дітей, яких народили сурогатні матері для іноземців.

Джерело: брифінг Денісової 14 травня

Пряма мова: "У київському готелі "Венеція" знаходилася 51 дитина, з них 15 дітей були там з батьками. 36 дітей знаходилися у двох кімнатах. На всіх дітей виписані свідоцтва про народження. Батьки усіх цих діточок є іноземцями — це зокрема громадяни Китаю, Німеччини, Іспанії, Франції, Італії, Болгарії, Румунії, Великої Британії, США…

Через звернення від цієї клініки BioTex, я дізналася, що загалом по Україні понад 100 дітей чекають своїх батьків у різних таких центрах репродуктивної медицини. Вони зробили такий прогноз, що до кінця карантину таких дітей будуть не сотні, а тисяча".

Деталі: За її словами, батьки 15 немовлят встигли приїхати в Україну до запровадження карантину, але наразі не можуть покинути країну.

Батьки 36 немовлят не можуть приїхати в Україну. Вони повідомили омбудсмену, що зверталися до МЗС України, але там запропонували звернутися спочатку до своїх посольств, а потім вже через дипломатичне звернення цих держав Україна мала допомагати вирішити питання, але держави не змогли цього зробити, а деякі посольства відмовилися це робити.

За словами Денісової, омбудсмен МЗС та міграційна служба спробували напрацювати такий механізм, щоб батьки могли приїхати і забрати своїх дітей.

Зокрема, кожен з цих батьків має звернутися до уповноваженої з прав людини з відповідною заявою, а омбудсмен допоможе їм вирішити питання в’їзду і виїзду з України.

Також Денісова пояснила, що готель "Венеція", де перебуває пів сотні немовлят, належить клініці BioTex, тому вони знаходяться там.

За її словами, представники омбудсмена не помітили порушень у готелі, де перебувають діти. Вона розповіла, що там чисто, охайно, а діти мають графік онлайн-зустрічей з батьками.

Що було раніше: Клініка репродуктивної медицини BioTex опублікувала відео, де видно майже пів сотні немовлят. Майже всі знаходилися в одній кімнаті. На відео повідомили, що з дітьми все добре. Зазначається, що немовлята перебувають під наглядом педіатрів.

Відео, яке опублікувала клініка, призначене для сурогатних батьків із різних країн: США, Італії, Іспанії, Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини та інших.

Денісову ситуація обурила. Вона назвала сурогатне материнство проблемою, яка потребує негайного реагування.

Омбудсмен також закликала внести зміни до законодавства, щоб послугами сурогатного материнства користувались лише українці.