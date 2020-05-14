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В Украине может застрять тысяча младенцев, которых родили для иностранцев

Четверг, 14 мая 2020, 16:16
В Украине может застрять тысяча младенцев, которых родили для иностранцев

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что до конца карантина в Украине может застрять тысяча детей, которых родили суррогатные матери для иностранцев.

Источник: брифинг Денисовой 14 мая

Прямая речь: "В киевском отеле "Венеция" находился 51 ребенок, из них 15 детей были там с родителями. 36 детей находились в двух комнатах. На всех детей выписаны свидетельства о рождении. Родители всех этих детишек являются иностранцами - это в том числе граждане Китая, Германии, Испании, Франции, Италии, Болгарии, Румынии, Великобритании, США...

Через обращение от этой клиники BioTex, я узнала, что в целом по Украине более 100 детей ждут своих родителей в разных таких центрах репродуктивной медицины. Они сделали такой прогноз, что к концу карантина таких детей будут не сотни, а тысяча".

Детали: По ее словам, родители 15 младенцев успели приехать в Украину до введения карантина, но не могут покинуть страну.

Родители 36 младенцев не могут приехать в Украину. Они сообщили омбудсмену, что обращались в МИД Украины, но там предложили обратиться сначала к своим посольств, а потом уже через дипломатическое обращение этих государств Украина должна была помогать решить вопрос, но государства не смогли этого сделать, а некоторые посольства отказались это делать.

По словам Денисовой, омбудсмен, МИД и миграционная служба попытались выработать такой механизм, чтобы родители могли приехать и забрать своих детей.

В частности, каждый из этих родителей должен обратиться к уполномоченному по правам человека с соответствующим заявлением, а омбудсмен поможет им решить вопрос въезда и выезда из Украины.

Также Денисова объяснила, что отель "Венеция", где находится полсотни младенцев, принадлежит клинике BioTex, поэтому они находятся там.

По ее словам, представители омбудсмена не заметили нарушений в гостинице, где находятся дети. Она рассказала, что там чисто, опрятно, а дети имеют график онлайн-встреч с родителями.

Что было раньше: Клиника репродуктивной медицины BioTex опубликовала видео, где видно почти полсотни младенцев. Почти все находились в одной комнате. На видео сообщили, что с детьми все хорошо. Отмечается, что младенцы находятся под наблюдением педиатров.

Видео, которое опубликовала клиника, предназначенно для суррогатных родителей из разных стран: США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии и других.

Денисову ситуация возмутила. Она назвала суррогатное материнство проблемой, требующей немедленного реагирования.

Омбудсмен также призвала внести изменения в законодательство, чтобы услугами суррогатного материнства пользовались только украинцы.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: омбудсменкарантиндети
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