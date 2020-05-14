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У Львові хворі на коронавірус 100 медиків

Четвер, 14 травня 2020, 16:24
У Львові хворі на коронавірус 100 медиків

Станом на 14 травня у Львові 100 медиків хворіють на коронавірус.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Twitter

Пряма мова: "Станом на сьогодні у Львові на COVID-19 захворіли 100 медичних працівників. З них 56 – це працівники лікарні швидкої допомоги. Хоч ця лікарня і не є опорною для лікування хворих на коронавірус, але через неї щодня проходить велика кількість пацієнтів".

Деталі: Садовий також додав, що навантаження на хірургію зросло у 3 рази.

За словами мера, місто виділяє по 20 тисяч гривень для медпрацівників, які захворіли.   

Що було раніше: Міський голова Львова Андрій Садовий анонсував чергові кроки з послаблення карантину 15 травня й 18 травня – зокрема, відкриють магазини одягу й взуття, речові ринки, а також поліклініки.  

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • В Україні вперше кількість одужань більша за кількість хворих за добу – 13 травня зафіксували 422 нових випадки коронавірусу, 17  осіб померли, водночас 427 осіб одужали.
  • Загалом за весь час пандемії захворіли 16 847 осіб, з них 1172 дитини та 3278 медпрацівників. Загалом одужало 4143 особи, померли 456 осіб (з них 24 медики).  

Українська правда

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Теми: Львівкоронавірусмедицина
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