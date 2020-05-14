Усі розділи
Укр / Рус

У Львові хворі на коронавірус 100 медиків

Четвер, 14 травня 2020, 16:24

Станом на 14 травня у Львові 100 медиків хворіють на коронавірус.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Twitter

Пряма мова: "Станом на сьогодні у Львові на COVID-19 захворіли 100 медичних працівників. З них 56 – це працівники лікарні швидкої допомоги. Хоч ця лікарня і не є опорною для лікування хворих на коронавірус, але через неї щодня проходить велика кількість пацієнтів".

Деталі: Садовий також додав, що навантаження на хірургію зросло у 3 рази.

За словами мера, місто виділяє по 20 тисяч гривень для медпрацівників, які захворіли.   

Що було раніше: Міський голова Львова Андрій Садовий анонсував чергові кроки з послаблення карантину 15 травня й 18 травня – зокрема, відкриють магазини одягу й взуття, речові ринки, а також поліклініки.  

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • В Україні вперше кількість одужань більша за кількість хворих за добу – 13 травня зафіксували 422 нових випадки коронавірусу, 17  осіб померли, водночас 427 осіб одужали.
  • Загалом за весь час пандемії захворіли 16 847 осіб, з них 1172 дитини та 3278 медпрацівників. Загалом одужало 4143 особи, померли 456 осіб (з них 24 медики).  

Українська правда
Теми: Львівкоронавірусмедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін дозволив роботу речових ринків

Звинуваченого у справі МН17 "Крота" взяли під варту в Донецьку – BBC

оновленоНа Донбасі під час занять загинули двоє військових

Львів готує нові послаблення карантину – роботу ТЦ і поліклінік

фотоЯк у Голлівуді: на Закарпатті контрабандисти тікали трьома машинами, довелося стріляти по колесах

фото Стало відоме ім’я бійця, вбитого снайпером на Донбасі

Усі головні новини...
Львів
Львів готує нові послаблення карантину – роботу ТЦ і поліклінік
Львів вирішить до п'ятниці, чи послаблювати карантин ще більше
Бізнесмени пікетували мерію Львова: вимагали дозволу відкрити магазини
Останні новини
17:01
"Нафтогаз" пояснив скорочення посади Вітренка
16:52
ФотоКомандира підрозділу та кулеметника бойовиків посадили на 8 років
16:39
Лікарі закликали відкрити парки в Парижі заради "ментального здоров'я"
16:38
Адвокат назвав російську справу проти Джемілєва "тихим жахом"
16:37
Опендатабот спростовує звинувачення поліції про "злив" даних
16:24
У Львові хворі на коронавірус 100 медиків
16:17
В ОП припустили, що на вибори мера Києва від "слуг" може піти не Тищенко і не Ткаченко
16:16
В Україні можуть застрягти тисячі немовлят, яких народили для іноземців
16:14
Смолій розповів, куди спрямують гроші від МВФ
16:02
Вибори у Польщі: кандидатка опозиції вийде з президентських перегонів – ЗМІ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!