У Львові хворі на коронавірус 100 медиків

Станом на 14 травня у Львові 100 медиків хворіють на коронавірус.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Twitter

Пряма мова: "Станом на сьогодні у Львові на COVID-19 захворіли 100 медичних працівників. З них 56 – це працівники лікарні швидкої допомоги. Хоч ця лікарня і не є опорною для лікування хворих на коронавірус, але через неї щодня проходить велика кількість пацієнтів".

Деталі: Садовий також додав, що навантаження на хірургію зросло у 3 рази.

За словами мера, місто виділяє по 20 тисяч гривень для медпрацівників, які захворіли.

Що було раніше: Міський голова Львова Андрій Садовий анонсував чергові кроки з послаблення карантину 15 травня й 18 травня – зокрема, відкриють магазини одягу й взуття, речові ринки, а також поліклініки.

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