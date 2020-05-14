Все разделы
Укр / Рус

Во Львове больны коронавирусом 100 медиков

Четверг, 14 мая 2020, 16:24

По состоянию на 14 мая во Львове 100 медиков болеют коронавирусом.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Twitter

Прямая речь: "На сегодня во Львове на COVID-19 заболели 100 медицинских работников. Из них 56 – это работники больницы скорой помощи. Хотя эта больница и не является опорной для лечения больных коронавирусом, но через нее ежедневно проходит большое количество пациентов".

Детали: Садовый также добавил, что нагрузка на хирургию возросла в 3 раза.

По словам мэра, город выделяет по 20 тысяч гривен для медработников, которые заболели.

Что было раньше: Городской глава Львова Андрей Садовой анонсировал очередные шаги по ослаблению карантина 15 мая и 18 мая – в частности, откроют магазины одежды и обуви, вещевые рынки, а также поликлиники.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки – за 13 мая зафиксировали 422 новых случая коронавируса, 17 человек умерли, вместе с тем 427 человек выздоровели.
  • Всего за все время пандемии заболели 16847 человек, из них 1172 ребенка и 3278 медработников. В общем выздоровели 4143 человека, умерли 456 человек (из низ 24 медика).

Украинская правда
Темы: Львовкоронавирусмедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин разрешил работу вещевых рынков

Обвиняемого по делу МН17 "Крота" взяли под стражу в Донецке – BBC

На Донбассе во время занятий погибли двое военных

Львов готовит новые послабления карантина – работу ТЦ и поликлиник

фотоКак в Голливуде: на Закарпатье контрабандисты бежали тремя машинами, пришлось стрелять по колесам

фото Стало известно имя бойца, убитого снайпером на Донбассе

Все главные новости...
Львов
Львов готовит новые послабления карантина – работу ТЦ и поликлиник
Львов решит до пятницы, ослаблять ли карантин еще больше
Бизнесмены пикетировали мэрию Львова: требовали разрешения открыть магазины
Последние новости
16:24
Во Львове больны коронавирусом 100 медиков
16:17
В ОП заявили, что на выборы мэра Киева от "слуг" может пойти не Тищенко и не Ткаченко
16:16
Омбудсмен рассказала подробности о младенцах, которых родили для иностранцев: таких могут быть тысячи
16:14
Смолий рассказал, куда пойдут деньги от МВФ
16:02
Выборы в Польше: кандидатка оппозиции выйдет из президентской гонки - СМИ
15:52
IKEA начала работать в Украине: заработал онлайн-магазин
15:46
Экс-зама руководителя полиции Харьковщины подозревают в растрате 850 тысяч
15:37
Кабмин разрешил работу вещевых рынков
15:32
Футбольные матчи в Украине могут возобновиться 30 мая
15:13
Зоопарк в Одессе возобновит работу
Все новости...