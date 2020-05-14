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Во Львове больны коронавирусом 100 медиков

Четверг, 14 мая 2020, 16:24
Во Львове больны коронавирусом 100 медиков

По состоянию на 14 мая во Львове 100 медиков болеют коронавирусом.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Twitter

Прямая речь: "На сегодня во Львове на COVID-19 заболели 100 медицинских работников. Из них 56 – это работники больницы скорой помощи. Хотя эта больница и не является опорной для лечения больных коронавирусом, но через нее ежедневно проходит большое количество пациентов".

Детали: Садовый также добавил, что нагрузка на хирургию возросла в 3 раза.

По словам мэра, город выделяет по 20 тысяч гривен для медработников, которые заболели.

Что было раньше: Городской глава Львова Андрей Садовой анонсировал очередные шаги по ослаблению карантина 15 мая и 18 мая – в частности, откроют магазины одежды и обуви, вещевые рынки, а также поликлиники.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки – за 13 мая зафиксировали 422 новых случая коронавируса, 17 человек умерли, вместе с тем 427 человек выздоровели.
  • Всего за все время пандемии заболели 16847 человек, из них 1172 ребенка и 3278 медработников. В общем выздоровели 4143 человека, умерли 456 человек (из низ 24 медика).

Украинская правда

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Темы: Львовкоронавирусмедицина
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