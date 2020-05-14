Во Львове больны коронавирусом 100 медиков

По состоянию на 14 мая во Львове 100 медиков болеют коронавирусом.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Twitter

Прямая речь: "На сегодня во Львове на COVID-19 заболели 100 медицинских работников. Из них 56 – это работники больницы скорой помощи. Хотя эта больница и не является опорной для лечения больных коронавирусом, но через нее ежедневно проходит большое количество пациентов".

Детали: Садовый также добавил, что нагрузка на хирургию возросла в 3 раза.

По словам мэра, город выделяет по 20 тысяч гривен для медработников, которые заболели.

Что было раньше: Городской глава Львова Андрей Садовой анонсировал очередные шаги по ослаблению карантина 15 мая и 18 мая – в частности, откроют магазины одежды и обуви, вещевые рынки, а также поликлиники.

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