Во Львове больны коронавирусом 100 медиков
По состоянию на 14 мая во Львове 100 медиков болеют коронавирусом.
Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Twitter
Прямая речь: "На сегодня во Львове на COVID-19 заболели 100 медицинских работников. Из них 56 – это работники больницы скорой помощи. Хотя эта больница и не является опорной для лечения больных коронавирусом, но через нее ежедневно проходит большое количество пациентов".
Детали: Садовый также добавил, что нагрузка на хирургию возросла в 3 раза.
По словам мэра, город выделяет по 20 тысяч гривен для медработников, которые заболели.
Что было раньше: Городской глава Львова Андрей Садовой анонсировал очередные шаги по ослаблению карантина 15 мая и 18 мая – в частности, откроют магазины одежды и обуви, вещевые рынки, а также поликлиники.
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Предыстория:
- В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки – за 13 мая зафиксировали 422 новых случая коронавируса, 17 человек умерли, вместе с тем 427 человек выздоровели.
- Всего за все время пандемии заболели 16847 человек, из них 1172 ребенка и 3278 медработников. В общем выздоровели 4143 человека, умерли 456 человек (из низ 24 медика).