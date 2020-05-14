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Львів готує нові послаблення карантину – роботу ТЦ і поліклінік

Четвер, 14 травня 2020, 13:35

Міський голова Львова Андрій Садовий анонсував чергові кроки з послаблення карантину 15 травня й 18 травня – зокрема, відкриють магазини одягу  й взуття, речові ринки, а також поліклініки.  

Джерело: Twitter Садового

Пряма мова: "Наступний етап послаблення карантину у Львові. Маємо рішення комісії з надзвичайних ситуацій.

З 15 травня відкриваємо: візові центри; продаж одягу, білизни та взуття у магазинах, які мають прямий вихід на вулицю; непродовольчі ринки.

З 18 травня запрацюють: магазини одягу, білизни та взуття, які розташовані в торгових центрах; поліклініки міста.

Але всі ці заклади зобов’язані працювати за відповідними протоколами. Якщо зафіксуємо порушення – штраф і закриття.

Лабораторії продовжують ПЛР-тестування. Ми відстежуємо динаміку захворювання. Якщо впродовж 3-х днів відсоток позитивних результатів буде більшим 23% від кількості протестованих за добу, комісія прийматиме рішення про відновлення карантинних обмежень".

Теми: карантинЛьвівкоронавірусCovid-2019епідемія


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