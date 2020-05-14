Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Львів готує нові послаблення карантину – роботу ТЦ і поліклінік

Четвер, 14 травня 2020, 13:35
Львів готує нові послаблення карантину – роботу ТЦ і поліклінік

Міський голова Львова Андрій Садовий анонсував чергові кроки з послаблення карантину 15 травня й 18 травня – зокрема, відкриють магазини одягу й взуття, речові ринки, а також поліклініки.  

Джерело: Twitter Садового

Пряма мова: "Наступний етап послаблення карантину у Львові. Маємо рішення комісії з надзвичайних ситуацій.

З 15 травня відкриваємо: візові центри; продаж одягу, білизни та взуття у магазинах, які мають прямий вихід на вулицю; непродовольчі ринки.

З 18 травня запрацюють: магазини одягу, білизни та взуття, які розташовані в торгових центрах; поліклініки міста.

Але всі ці заклади зобов’язані працювати за відповідними протоколами. Якщо зафіксуємо порушення – штраф і закриття.

Лабораторії продовжують ПЛР-тестування. Ми відстежуємо динаміку захворювання. Якщо впродовж 3-х днів відсоток позитивних результатів буде більшим 23% від кількості протестованих за добу, комісія прийматиме рішення про відновлення карантинних обмежень".

Цьому передувало:

  • 1 травня у Львові відкрили продуктові ринки. 
  • 11 травня у Львові відкрили парки, сквери та спортивні майданчики; дозволити роботу літніх терас для кафе та ресторанів. Львів’яни почали активно користуватися цією можливістю, часто нехтуючи засобами протиепідемічного захисту.
  • 12 травня близько 100 підприємців Львова протестували біля міської ради, вимагаючи крамниці одягу й взуття.
  • У Львові розробили план із 5 етапів відновлення туризму після коронавірусного карантину.

Нагадаємо:

  • По всій Україні продуктові ринки можуть працювати з 1 травня, якщо підтверджено дотримання на них протиепідемічних вимог. З 11 травня дозволено відвідувати парки, перукарні, відкриті тераси кав’ярень та ресторанів тощо. З 22 травня центральна влада сподівається почати другий етап послаблень карантину.
  • Міністерство охорони здоров’я розробило критерії 4 етапів виходу з карантину, а запроваджувати їх зможуть не синхронно по всій країні, а залежно від регіональної ситуації.
  • Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентував 3 етапи запуску громадського транспорту, але дати ще мають узгодити з МОЗ.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинЛьвівкоронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: