Львів готує нові послаблення карантину – роботу ТЦ і поліклінік
Міський голова Львова Андрій Садовий анонсував чергові кроки з послаблення карантину 15 травня й 18 травня – зокрема, відкриють магазини одягу й взуття, речові ринки, а також поліклініки.
Джерело: Twitter Садового
Пряма мова: "Наступний етап послаблення карантину у Львові. Маємо рішення комісії з надзвичайних ситуацій.
З 15 травня відкриваємо: візові центри; продаж одягу, білизни та взуття у магазинах, які мають прямий вихід на вулицю; непродовольчі ринки.
З 18 травня запрацюють: магазини одягу, білизни та взуття, які розташовані в торгових центрах; поліклініки міста.
Але всі ці заклади зобов’язані працювати за відповідними протоколами. Якщо зафіксуємо порушення – штраф і закриття.
Лабораторії продовжують ПЛР-тестування. Ми відстежуємо динаміку захворювання. Якщо впродовж 3-х днів відсоток позитивних результатів буде більшим 23% від кількості протестованих за добу, комісія прийматиме рішення про відновлення карантинних обмежень".
Цьому передувало:
- 1 травня у Львові відкрили продуктові ринки.
- 11 травня у Львові відкрили парки, сквери та спортивні майданчики; дозволити роботу літніх терас для кафе та ресторанів. Львів’яни почали активно користуватися цією можливістю, часто нехтуючи засобами протиепідемічного захисту.
- 12 травня близько 100 підприємців Львова протестували біля міської ради, вимагаючи крамниці одягу й взуття.
- У Львові розробили план із 5 етапів відновлення туризму після коронавірусного карантину.
Нагадаємо:
- По всій Україні продуктові ринки можуть працювати з 1 травня, якщо підтверджено дотримання на них протиепідемічних вимог. З 11 травня дозволено відвідувати парки, перукарні, відкриті тераси кав’ярень та ресторанів тощо. З 22 травня центральна влада сподівається почати другий етап послаблень карантину.
- Міністерство охорони здоров’я розробило критерії 4 етапів виходу з карантину, а запроваджувати їх зможуть не синхронно по всій країні, а залежно від регіональної ситуації.
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентував 3 етапи запуску громадського транспорту, але дати ще мають узгодити з МОЗ.