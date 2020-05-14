Львів готує нові послаблення карантину – роботу ТЦ і поліклінік

Міський голова Львова Андрій Садовий анонсував чергові кроки з послаблення карантину 15 травня й 18 травня – зокрема, відкриють магазини одягу й взуття, речові ринки, а також поліклініки.

Джерело: Twitter Садового

Пряма мова: "Наступний етап послаблення карантину у Львові. Маємо рішення комісії з надзвичайних ситуацій.

З 15 травня відкриваємо: візові центри; продаж одягу, білизни та взуття у магазинах, які мають прямий вихід на вулицю; непродовольчі ринки.

З 18 травня запрацюють: магазини одягу, білизни та взуття, які розташовані в торгових центрах; поліклініки міста.

Але всі ці заклади зобов’язані працювати за відповідними протоколами. Якщо зафіксуємо порушення – штраф і закриття.

Лабораторії продовжують ПЛР-тестування. Ми відстежуємо динаміку захворювання. Якщо впродовж 3-х днів відсоток позитивних результатів буде більшим 23% від кількості протестованих за добу, комісія прийматиме рішення про відновлення карантинних обмежень".

Цьому передувало:

1 травня у Львові відкрили продуктові ринки.

11 травня у Львові відкрили парки, сквери та спортивні майданчики; дозволити роботу літніх терас для кафе та ресторанів. Львів’яни почали активно користуватися цією можливістю, часто нехтуючи засобами протиепідемічного захисту.

12 травня близько 100 підприємців Львова протестували біля міської ради, вимагаючи крамниці одягу й взуття.

У Львові розробили план із 5 етапів відновлення туризму після коронавірусного карантину.

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