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Командира підрозділу та кулеметника бойовиків посадили на 8 років

Четвер, 14 травня 2020, 16:52
Командира підрозділу та кулеметника бойовиків посадили на 8 років

Суд дав 8 років в’язниці двох бойовиків, які брали участь в обстрілах позицій українських військових.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Спецслужба встановила, що обидва фігуранти є мешканцями окупованої Горлівки. Один із них після підготовки у тренувальному центрі бойовиків виконував обов’язки командира відділення так званої "народної міліції ЛНР".

Інший фігурант приєднався до незаконних збройних формувань після звільнення з виправної колонії. Як кулеметник угруповання терористів він брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів на території Донецької і Луганської областей.

 

Українська правда
Теми: ОРДЛОв'язницясуд
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