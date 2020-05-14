Усі розділи
Укр / Рус

Командира підрозділу та кулеметника бойовиків посадили на 8 років

Четвер, 14 травня 2020, 16:52

Суд дав 8 років в’язниці двох бойовиків, які брали участь в обстрілах позицій українських військових.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Спецслужба встановила, що обидва фігуранти є мешканцями окупованої Горлівки. Один із них після підготовки у тренувальному центрі бойовиків виконував обов’язки командира відділення так званої "народної міліції ЛНР".

Інший фігурант приєднався до незаконних збройних формувань після звільнення з виправної колонії. Як кулеметник угруповання терористів він брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів на території Донецької і Луганської областей.

 

Українська правда
Теми: ОРДЛОв'язницясуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін дозволив роботу речових ринків

Звинуваченого у справі МН17 "Крота" взяли під варту в Донецьку – BBC

оновленоНа Донбасі під час занять загинули двоє військових

Львів готує нові послаблення карантину – роботу ТЦ і поліклінік

фотоЯк у Голлівуді: на Закарпатті контрабандисти тікали трьома машинами, довелося стріляти по колесах

фото Стало відоме ім’я бійця, вбитого снайпером на Донбасі

Усі головні новини...
ОРДЛО
В ОРДЛО не впускають навіть тих, кому дала дозвіл Україна – ДПСУ
ЗСУ вимушено обстріляли бойовиків у відповідь, втрати противника уточнюють
Трамвай "Сталіно" та "Побєда" Пушиліна: з'явилися фото гулянь 9 травня в ОРДЛО
Останні новини
17:01
"Нафтогаз" пояснив скорочення посади Вітренка
16:52
ФотоКомандира підрозділу та кулеметника бойовиків посадили на 8 років
16:39
Лікарі закликали відкрити парки в Парижі заради "ментального здоров'я"
16:38
Адвокат назвав російську справу проти Джемілєва "тихим жахом"
16:37
Опендатабот спростовує звинувачення поліції про "злив" даних
16:24
У Львові хворі на коронавірус 100 медиків
16:17
В ОП припустили, що на вибори мера Києва від "слуг" може піти не Тищенко і не Ткаченко
16:16
В Україні можуть застрягти тисячі немовлят, яких народили для іноземців
16:14
Смолій розповів, куди спрямують гроші від МВФ
16:02
Вибори у Польщі: кандидатка опозиції вийде з президентських перегонів – ЗМІ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!