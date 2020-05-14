Командира подразделения и пулеметчика боевиков посадили на 8 лет

Суд дал 8 лет тюрьмы двум боевикам, участвовавшим в обстрелах позиций украинских военных.

Источник: сайт СБУ

Детали: Спецслужба установила, что оба фигуранта являются жителями оккупированной Горловки. Один из них после подготовки в тренировочном центре боевиков исполнял обязанности командира отделения так называемой "народной милиции ЛНР".

Другой фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям после освобождения из исправительной колонии. Как пулеметчик группировки террористов он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей.