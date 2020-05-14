Коронавірус в уряді РФ: Путін розповів про стан міністра освіти

Президент Росії Володимир Путін в ході наради з розвитку генетичних технологій повідомив, що міністр освіти РФ Валерій Фальков перехворів коронавірусом.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Не секрет, Валерій Миколайович переніс коронавірус, перехворів, наскільки я уявляю. Я уважно стежив за тим, що відбувається, як і за іншими членами кабінету міністрів. Там все начебто теж у них відновлюється, і вони вже практично приступають до роботи".

Деталі: Відзначається, що Фальков під час наради запевнив, що вже одужав і "включився в роботу активно".

Таким чином, Фальков став четвертим членом російського уряду, про захворювання якого на коронавірус стало відомо. Раніше про інфікування коронавірусом повідомляли прем'єр РФ Михайло Мішустін, глава Мінбуду РФ Володимир Якушев і міністр культури РФ Ольга Любімова. Крім того, COVID-19 виявили у прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

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