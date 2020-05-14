Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус в уряді РФ: Путін розповів про стан міністра освіти

Четвер, 14 травня 2020, 17:19
Коронавірус в уряді РФ: Путін розповів про стан міністра освіти

Президент Росії Володимир Путін в ході наради з розвитку генетичних технологій повідомив, що міністр освіти РФ Валерій Фальков перехворів коронавірусом.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Не секрет, Валерій Миколайович переніс коронавірус, перехворів, наскільки я уявляю. Я уважно стежив за тим, що відбувається, як і за іншими членами кабінету міністрів. Там все начебто теж у них відновлюється, і вони вже практично приступають до роботи".

Деталі: Відзначається, що Фальков під час наради запевнив, що вже одужав і "включився в роботу активно".

Таким чином, Фальков став четвертим членом російського уряду, про захворювання якого на коронавірус стало відомо. Раніше про інфікування коронавірусом повідомляли прем'єр РФ Михайло Мішустін, глава Мінбуду РФ Володимир Якушев і міністр культури РФ Ольга Любімова. Крім того, COVID-19 виявили у прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Читайте також: Прессекретар Путіна розповів, як вірус "пожирає" його легені

Теми: коронавірусРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: