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Коронавирус в правительстве РФ: Путин справился о здоровье министра образования

Четверг, 14 мая 2020, 17:19

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию генетических технологий сообщил, что министр образования РФ Валерий Фальков переболел коронавирусом.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел, насколько я представляю. Я внимательно следил за тем, что происходит, как и за другими членами кабинета министров. Там все вроде тоже у них восстанавливается, и они уже практически приступают к работе".

Детали: Отмечается, что Фальков в ходе совещания заверил, что уже поправился и "включился в работу активно".

Таким образом, Фальков стал четвертым членом российского правительства, о заболевании которого коронавирусом стало известно. Ранее об инфицировании коронавирусом сообщали премьер Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, COVID-19 обнаружили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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Темы: коронавирусРосcия


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