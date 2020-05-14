Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус в правительстве РФ: Путин справился о здоровье министра образования

Четверг, 14 мая 2020, 17:19
Коронавирус в правительстве РФ: Путин справился о здоровье министра образования

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию генетических технологий сообщил, что министр образования РФ Валерий Фальков переболел коронавирусом.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел, насколько я представляю. Я внимательно следил за тем, что происходит, как и за другими членами кабинета министров. Там все вроде тоже у них восстанавливается, и они уже практически приступают к работе".

Детали: Отмечается, что Фальков в ходе совещания заверил, что уже поправился и "включился в работу активно".

Таким образом, Фальков стал четвертым членом российского правительства, о заболевании которого коронавирусом стало известно. Ранее об инфицировании коронавирусом сообщали премьер Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, COVID-19 обнаружили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Читайте также: Пресс-секретарь Путина рассказал, как вирус "пожирает" его легкие

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: