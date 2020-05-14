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26 років "за кермом" мало: Лукашенко знову йде в президенти Білорусі

Четвер, 14 травня 2020, 17:24
26 років за кермом мало: Лукашенко знову йде в президенти Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який з 1994 року беззмінно керує країною, вже в шостій раз подав свою кандидатуру на "вибори" очільника держави.

Джерело: сайт білоруської ЦВК

Детали: 65-річний Лукашенко подав документи до Центральної комісії з виборів 14 травня.

У переліку кандидатів поруч з нинішнім президентом записані ще 22 "претенденти". Це  - безробітні, пенсіонери, приватні підприємці та представники інших професій.

Серед них є один депутат - 43-річний Олег Гайдукевич. Він є членом Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь і Ліберально-демократичної партії.

Нагадаємо: Палата представників Національних зборів Білорусі призначила президентські "вибори" в країні на 9 серпня 2020 року.

Раніше Лукашенко обіцяв, що "на той світ його з президентського крісла не понесуть".

Раніше стало відомо, що білоруські політичні партії, які позиціонують себе як опозиційні, відмовилися від участі у чергових президентських "виборах".

Українська правда

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Теми: БілорусьЛукашенковиборипрезидент
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