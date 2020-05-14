26 лет "у руля" мало: Лукашенко снова идет в президенты Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который с 1994 года бессменно руководит страной, уже в шестой раз подал свою кандидатуру на "выборы" главы государства.

Источник: сайт белорусского ЦИК

Детали: 65-летний Лукашенко подал документы в Центральную комиссию по выборам 14 мая.

В перечне кандидатов рядом с нынешним президентом записаны еще 22 "претендента". Это - безработные, пенсионеры, частные предприниматели и представители других профессий.

Среди них есть один депутат - 43-летний Олег Гайдукевич. Он является членом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и Либерально-демократической партии.

Напомним: Палата представителей Национального собрания Беларуси назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года.

Раньше Лукашенко обещал, что "на тот свет меня из президентского кресла не понесут".

Ранее стало известно, что белорусские политические партии, которые позиционируют себя как оппозиционные, отказались от участия в очередных президентских "выборах".