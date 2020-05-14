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Львів виводитиме культуру з карантину 5 місяців

Четвер, 14 травня 2020, 17:50
Львів виводитиме культуру з карантину 5 місяців

Львівська міська рада разом з представниками різних культурних середовищ Львова розробила п’ять етапів виходу культури з карантину.

Джерело: заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, пресслужба Львівської міськради

Пряма мова Москаленка: "Ще ніколи так одномоментно не закривались театри, музеї, бібліотеки, галереї… як два місяці тому. За цей час всі скучили за культурою оффлайн. Останні тижні мали багато зустрічей з керівниками та лідерами різних культурних інституцій, і вже сьогодні можемо показати напрацьовані 5 етапів виходу культури з карантину".

Деталі: Відтак, за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон, культура Львова виходитиме з карантину за таким порядком:

Етап 1 — Травень

  • Пілотне відкриття музейних просторів під відкритим небом. Вже з 11 травня розпочав роботу Музей народної архітектури і побуту ім. К. Шептицького, Територія Терору та Личаківський цвинтар
  • Запуск автокінотеатрів
  • Театри розпочнуть відновлення репетицій
  • Відкриття виставок під відкритим небом
  • Відкриття вуличних експозицій

Етап 2 — Червень

  • Відкриття медіатек та бібліотек (спочатку абонемент, потім і зали коворкінгу)
  • Відкриття народних домів (індивідуальні заняття)
  • Відкриття молодіжних центрів
  • Можливість проведення подій з обмеженою кількістю людей на відкритому просторі за дотримання окремого протоколу (зокрема, у паркових зонах)
  • Повноцінне відкриття виставок у закритих приміщеннях (за умов дотримання окремого протоколу) та галерей
  • Відкриття кінотеатрів під відкритим небом
  • Відновлення роботи додаткової кількості музеїв

Етап 3 — Липень

  • Проведення концертів та театральних вистав на відкритому просторі

Етап 4 — Серпень

  • Пілотне проведення подій у закритих приміщеннях — за умови дотримання окремого протоколу (театр, органний зал) — з обмеженою кількість людей
  • Відкриття кінотеатрів у закритих приміщеннях (за окремим протоколом) — з обмеженою кількістю людей

Етап 5 — Вересень

  • Відкриття музичних та мистецьких шкіл
  • Збільшення дозволеної кількості відвідувачів у театрах, концертних залах, опері, філармонії
  • Відновлення можливості проведення тематичних конференцій та виставок
  • Пілотне проведення подій фестивального типу та ярмарок — на відкритому просторі — за обмеженої кількості людей та за окремим протоколом.

Що було раніше: 14 травня міський голова Львова Андрій Садовий анонсував чергові кроки з послаблення карантину 15 травня й 18 травня – зокрема, відкриють магазини одягу й взуття, речові ринки, а також поліклініки.  

Українська правда

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Теми: Львівкарантинкоронавірускультура
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