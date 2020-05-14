Львів виводитиме культуру з карантину 5 місяців
Львівська міська рада разом з представниками різних культурних середовищ Львова розробила п’ять етапів виходу культури з карантину.
Джерело: заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, пресслужба Львівської міськради
Пряма мова Москаленка: "Ще ніколи так одномоментно не закривались театри, музеї, бібліотеки, галереї… як два місяці тому. За цей час всі скучили за культурою оффлайн. Останні тижні мали багато зустрічей з керівниками та лідерами різних культурних інституцій, і вже сьогодні можемо показати напрацьовані 5 етапів виходу культури з карантину".
Деталі: Відтак, за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон, культура Львова виходитиме з карантину за таким порядком:
Етап 1 — Травень
- Пілотне відкриття музейних просторів під відкритим небом. Вже з 11 травня розпочав роботу Музей народної архітектури і побуту ім. К. Шептицького, Територія Терору та Личаківський цвинтар
- Запуск автокінотеатрів
- Театри розпочнуть відновлення репетицій
- Відкриття виставок під відкритим небом
- Відкриття вуличних експозицій
Етап 2 — Червень
- Відкриття медіатек та бібліотек (спочатку абонемент, потім і зали коворкінгу)
- Відкриття народних домів (індивідуальні заняття)
- Відкриття молодіжних центрів
- Можливість проведення подій з обмеженою кількістю людей на відкритому просторі за дотримання окремого протоколу (зокрема, у паркових зонах)
- Повноцінне відкриття виставок у закритих приміщеннях (за умов дотримання окремого протоколу) та галерей
- Відкриття кінотеатрів під відкритим небом
- Відновлення роботи додаткової кількості музеїв
Етап 3 — Липень
- Проведення концертів та театральних вистав на відкритому просторі
Етап 4 — Серпень
- Пілотне проведення подій у закритих приміщеннях — за умови дотримання окремого протоколу (театр, органний зал) — з обмеженою кількість людей
- Відкриття кінотеатрів у закритих приміщеннях (за окремим протоколом) — з обмеженою кількістю людей
Етап 5 — Вересень
- Відкриття музичних та мистецьких шкіл
- Збільшення дозволеної кількості відвідувачів у театрах, концертних залах, опері, філармонії
- Відновлення можливості проведення тематичних конференцій та виставок
- Пілотне проведення подій фестивального типу та ярмарок — на відкритому просторі — за обмеженої кількості людей та за окремим протоколом.
Що було раніше: 14 травня міський голова Львова Андрій Садовий анонсував чергові кроки з послаблення карантину 15 травня й 18 травня – зокрема, відкриють магазини одягу й взуття, речові ринки, а також поліклініки.