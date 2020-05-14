Львів виводитиме культуру з карантину 5 місяців

Львівська міська рада разом з представниками різних культурних середовищ Львова розробила п’ять етапів виходу культури з карантину.

Джерело: заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, пресслужба Львівської міськради

Пряма мова Москаленка: "Ще ніколи так одномоментно не закривались театри, музеї, бібліотеки, галереї… як два місяці тому. За цей час всі скучили за культурою оффлайн. Останні тижні мали багато зустрічей з керівниками та лідерами різних культурних інституцій, і вже сьогодні можемо показати напрацьовані 5 етапів виходу культури з карантину".

Деталі: Відтак, за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон, культура Львова виходитиме з карантину за таким порядком:

Етап 1 — Травень

Пілотне відкриття музейних просторів під відкритим небом. Вже з 11 травня розпочав роботу Музей народної архітектури і побуту ім. К. Шептицького, Територія Терору та Личаківський цвинтар

Запуск автокінотеатрів

Театри розпочнуть відновлення репетицій

Відкриття виставок під відкритим небом

Відкриття вуличних експозицій

Етап 2 — Червень

Відкриття медіатек та бібліотек (спочатку абонемент, потім і зали коворкінгу)

Відкриття народних домів (індивідуальні заняття)

Відкриття молодіжних центрів

Можливість проведення подій з обмеженою кількістю людей на відкритому просторі за дотримання окремого протоколу (зокрема, у паркових зонах)

Повноцінне відкриття виставок у закритих приміщеннях (за умов дотримання окремого протоколу) та галерей

Відкриття кінотеатрів під відкритим небом

Відновлення роботи додаткової кількості музеїв

Етап 3 — Липень

Проведення концертів та театральних вистав на відкритому просторі

Етап 4 — Серпень

Пілотне проведення подій у закритих приміщеннях — за умови дотримання окремого протоколу (театр, органний зал) — з обмеженою кількість людей

Відкриття кінотеатрів у закритих приміщеннях (за окремим протоколом) — з обмеженою кількістю людей

Етап 5 — Вересень

Відкриття музичних та мистецьких шкіл

Збільшення дозволеної кількості відвідувачів у театрах, концертних залах, опері, філармонії

Відновлення можливості проведення тематичних конференцій та виставок

Пілотне проведення подій фестивального типу та ярмарок — на відкритому просторі — за обмеженої кількості людей та за окремим протоколом.

Що було раніше: 14 травня міський голова Львова Андрій Садовий анонсував чергові кроки з послаблення карантину 15 травня й 18 травня – зокрема, відкриють магазини одягу й взуття, речові ринки, а також поліклініки.