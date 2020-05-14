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Львов будет выводить культуру из карантина 5 месяцев

Четверг, 14 мая 2020, 17:50
Львов будет выводить культуру из карантина 5 месяцев

Львовский городской совет совместно с представителями различных культурных сред Львова разработала пять этапов выхода культуры из карантина.

Источник: заместитель городского главы по вопросам развития Андрей Москаленко, пресс-служба Львовского горсовета

Прямая речь Москаленко: "Еще никогда так одномоментно не закрывались театры, музеи, библиотеки, галереи ... двух месяцев назад. За это время все соскучились по культуре оффлайн. Последние недели было много встреч с руководителями и лидерами различных культурных институтов, и уже сегодня можем показать наработанные 5 этапов выхода культуры из карантина".

Детали: Следовательно, при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов, культура Львова будет выходить из карантина в следующем порядке:

Этап 1 - Май

  • Пилотное открытие музейных пространств под открытым небом. Уже с 11 мая начал работу Музей народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого, Территория террора и Лычаковское кладбище
  • Запуск автокинотеатров
  • Театры начнут восстановление репецитий
  • Открытие выставок под открытым небом
  • Открытие уличных экспозиций

Этап 2 - Июнь

  • Открытие медиатек и библиотек (сначала абонемент, затем и залы коворкинга)
  • Открытие народных домов (индивидуальные занятия)
  • Открытие молодежных центров
  • Возможность проведения событий с ограниченным количеством людей на открытом пространстве при соблюдении отдельного протокола (в частности, в парковых зонах)
  • Полноценное открытие выставок в закрытых помещениях (при условии соблюдения отдельного протокола) и галерей
  • Открытие кинотеатров под открытым небом
  • Восстановление работы дополнительного количества музеев

Этап 3 - Июль

  • Проведение концертов и театральных представлений на открытом пространстве

Этап 4 - Август

  • Пилотное проведение событий в закрытых помещениях - при условии соблюдения отдельного протокола (театр, органный зал) - с ограниченной количество людей
  • Открытие кинотеатров в закрытых помещениях (по отдельным протоколам) - с ограниченным количеством людей

Этап 5 - Сентябрь

  • Открытие музыкальных и художественных школ
  • Увеличение разрешенного количества посетителей в театрах, концертных залах, опере, филармонии
  • Восстановление возможности проведения тематических конференций и выставок
  • Пилотное проведение событий фестивального типа и ярмаркок - на открытом пространстве - при ограниченном количестве людей и по отдельным протоколам.

Что было раньше: 14 мая городской глава Львова Андрей Садовой анонсировал очередные шаги по ослаблению карантина 15 мая и 18 мая – в частности, откроют магазины одежды и обуви, вещевые рынки, а также поликлиники.

Украинская правда
Темы: Львовкарантинкоронавирускультура
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