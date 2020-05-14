Доба на Донбасі: бойовики здійснили 7 обстрілів, в ОС без втрат

Протягом 14 травня збройні формування РФ сім разів обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, але втрат з боку ОС не було.

Джерело: пресцентр операції ОС у Facebook

Деталі: Застосувавши заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, противник вів вогонь неподалік Пісків, Авдіївки, Верхньоторецького, Хутора Вільного, Оріхового та Зайцевого.

Дослівно: "У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. Втрати окупантів уточнються".