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Сутки на Донбассе: боевики провели 7 обстрелов, в ОС без потерь

Четверг, 14 мая 2020, 17:53
Сутки на Донбассе: боевики провели 7 обстрелов, в ОС без потерь

В течение 14 мая вооруженные формирования РФ семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, но потерь со стороны ОС не было.

Источник: пресс-центр операции ОС в Facebook

Детали: Применив запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, противник вел огонь неподалеку Песков, Авдеевки, Верхнеторецкого, Хутора Вольного, Орехово и Зайцево.

Дословно: "В ответ на обстрелы наши подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Потери оккупантов уточняются".

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна
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