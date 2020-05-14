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В СБУ виявили понад півтори тисячі зрадників з початку російської агресії

Четвер, 14 травня 2020, 18:07

З 2014 року в лавах Служби безпеки України виявлено 1,6 тис. зрадників.

Джерело: відповідь СБУ на запит "РБК-Україна"

Деталі: Точна цифра - 1 639 співробітників, які причетні до злочинів проти основ національної безпеки.

При цьому СБУ сама вела розслідування по 26 колишнім співробітникам. На сьогодні триває слідство стосовно шести осіб, п'ятеро з них оголошені в розшук. Вироки отримали лише троє.

Більшість з цих зрадників перейшла на бік Росії під час анексії Криму та окупації Донбасу. Серед них найбільш відомі колишній командир донецького управління спецназу "Альфа" Олександр Ходаковський, що став одним з ватажків "ДНР", і екс-полковник СБУ Леонід Пасічник, який очолює "ЛНР".

 

Передісторія: 14 квітня українські правоохоронці затримали генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють в державній зраді і скоєнні терористичних актів.

За матеріалами справи, Шайтанов знаходився в агентурному зв'язку з полковником ФСБ Ігорем Єгоровим, який є співробітником підрозділу ФСБ, що спеціалізується на плануванні, організації і проведенні розвідувальних і диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав.

Теми: СБУРосія


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